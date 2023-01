Używasz nieaktywowanego Windowsa? Sprawdź czym to grozi

Wady nieaktywowanego systemu Windows.

Miliony osób na świecie korzystają z nieaktywowanego systemu Windows, nie widząc w tym niczego złego. Oprogramowanie działa doskonale pomimo pewnych ograniczeń, które niektórych po prostu nie zniechęcają. Z jednej strony, według postanowień licencyjnych nieaktywowanego Windowsa można użytkować przez 30 dni - po tym czasie powinno się zakupić stosowną licencję. Z drugiej, Microsoft nie robi nic, aby uniemożliwić korzystanie z Windowsa po tym okresie próbnym. Powód jest prosty: ten zabieg mocno zredukował liczbę pirackich kopii OS-u będących w obiegu.Z czym wiąże się korzystanie z nieaktywowanego Windows 10 i Windows 11. Czy istnieją wady nieaktywowanego Windowsa? Czy korzystanie z Windows bez licencji jest niebezpieczne? Zobacz, wady nieaktywowanego systemu Windows.Użytkownicy aktywowanych wersji systemów Windows 10 i Windows 11 cyklicznie otrzymują aktualizacje zabezpieczeń, które pomagają zapobiegać atakom złośliwego oprogramowania w postaci malware, wirusów i wielu innych cyberzagrożeń. Jasne, znam dużo osób, które nie aktualizują OS-u w obawie przed "złymi i psującymi wszystko aktualizacjami", ale to margines.W przypadku korzystania z nieaktywowanej kopii systemu Windows nie będziesz otrzymywać wszystkich aktualizacji, co oznacza, że możesz nie mieć dostępu do najnowszych łatek bezpieczeństwa. To bardzo niedobrze.

2. Wkurzający znak wodny

3. Irytujące komunikaty o konieczności aktywacji systemu

4. Personalizacja nieaktywowanego Windows jest ograniczona

Czytaj także:

5. Brak dostępu do kolejnych wersji systemu Windows

6. Jeśli prowadzisz firmę, możesz mieć problemy

Źródło: mat. własnyI tak, mam świadomość tego, że niektórzy użytkownicy nieaktywowanych Windowsów aktualizacje dostają – widzę takie głosy w sieci. Problemem jest jednak to, że na niektórych komputerach widnieje komunikat, że celem otrzymywania poprawek konieczna jest aktywacja systemu…Irytujący znak wodny wyświetla się w prawym dolnym rogu ekranu. Jest widoczny nie tylko na Pulpicie, ale także prezentowany jest nad wszelkimi uruchamianymi aplikacjami. Drobiazg? Owszem, ale czasem na tyle irytujący, że utrudniający pracę. Zrzuty ekranu ze znakiem wodnym z nieaktywowanego systemu Windows będą wyglądały kiepsko na spotkaniach biznesowych. Znak wodny w Windows 11 można usunąć , jednakże nie jest to do końca zgodne z tym, czego życzy sobie Microsoft. Nie każdy użytkownik komputera będzie się czuł na tyle pewnie, aby to zrobić.Źródło: Wykop.plMicrosoft doprowadził do perfekcji metody na podniesienie ciśnienia konsumentom przeróżnymi irytującymi komunikatami. Firma z Redmond wciska gdzie się da przeglądarkę Edge Chromium, wyszukiwarkę internetową Bing, ale denerwuje też komunikatami przypominającymi o konieczności aktywacji nieaktywowanego systemu. O ile znak wodny da się usunąć, powiadomienia wciąż będą wyświetlane.A przynajmniej w teorii, bo część opcji zaawansowani użytkownicy odblokują przez rejestr systemowy. Tak czy inaczej, nieaktywowany Windows nie może być w pełni personalizowany bez kombinowania. Microsoft zablokował dużo fajnych opcji, w tym tryb ciemny, opcje przezroczystości, kolory akcentów, tematy, zmianę tapety, Windows Spotlight, personalizację ekranu blokady, dodawanie fontów i personalizację menu Start i Paska Zadań.Źródło: mat. własnyJeśli nie aktywujesz systemu Windows, nie będziesz miał możliwości otrzymywać za darmo nowych jego wersji. Microsoft pozwala posiadaczom ważnej licencji na darmową aktualizację z Windows 10 do Windows 11. Kolejne wersje OS-u mają być dystrybuowane w postaci podobnych "aktualizacji". Kiedyś chcąc wejść w posiadanie nowego Windowsa należało go kupić. Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zapłać raz za Windows, a otrzymasz wszystkie jego kolejne wersje za darmo, a przynajmniej do czasu, kiedy Microsoft znowu zmieni swoją politykę.Korzystanie z nieaktywowanego systemu Windows na komputerze firmowym może ściągnąć na Ciebie poważne problemy prawne i finansowe w razie kontroli, o ile korzystasz z niego dłużej niż przez 30 dni. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku innego rodzaju oprogramowania. Nie mówię nawet o pirackim sofcie, ale chociażby nieaktywowanym programie WinRAR. Alternatywy dla WinRAR istnieją i warto z nich korzystać.Mając wszystko powyższe na uwadze sam zdecyduj, co chcesz zrobić. Możesz nadal korzystać z nieaktywowanej wersji Windowsa, męcząc się z jego ograniczeniami i ryzykując ewentualne problemy. Możesz aktywować Windows i mieć powyższe z głowy. Nie chcesz wydawać pieniędzy? Sprawdź darmowe alternatywy dla Windows . Istnieją, a jedną z nich jest chociażby Zorin OS 16 i inne Linuksy.Źródło: mat. własny