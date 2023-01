Android Auto w z odświeżonym interfejsem. W końcu

Długo musieliśmy na niego czekać.

Android Auto w nowym wydaniu

Nowe funkcje w usłudze

Przeprojektowywanie Android Auto zajęło gigantowi zdużo czasu. Pierwsze wycieki na temat planowanego odświeżenia pojawiły się we wrześniu 2021 roku. Jego oficjalna prezentacja miała zaś miejsce w maju ubiegłego roku, podczas wydarzenia. Dopiero teraz, po dwumiesięcznych beta testach,w ramach targówogłosiło, że nowy pulpit nawigacyjny Android Auto jest już udostępniany wszystkim kierowcom.Chociaż od listopada trwały wspomniane beta testy odświeżonej wersji Android Auto, znanej pod kodową nazwą, nie każdy mógł wziąć w nich udział. To dlatego, że liczba uczestników była ograniczona. Na szczęście od dzisiaj już wszyscy mogą na własnej skórze przekonać się, co ta odświeżona wersja oferuje.Dzięki nowemu interfejsowi Android Auto jest w stanie wyświetlać więcej informacji na raz. Zatem, użytkownicy rzadziej muszą przeskakiwać między aplikacjami. Ekran może być współdzielony chociażby przez Mapy Google Teraz Android Auto posiada też panel skrótów znajdujący się od strony kierownicy samochodu. Sprawia to, że obsługa ekranu powinna być dla kierowcy wygodniejsza.Trzeba powiedzieć, że nowa wersja Android Auto to nie tylko zmiany kosmetyczne.stał się w niej bowiem znacznie aktywniejszy i zaczął dostarczać kierowcom inteligentne sugestie. Proponuje on na przykład oddzwonienie na nieodebrane połączenia lub rozpoczęcie odtwarzania konkretnych utworów lub odcinków podcastów.