TeuxDeux - trochę papierowa lista zadań (recenzja)

Minimalistyczny notatnik.

TeuxDeux – minimalistyczna podejście do listy zadań

Cena: 0 zł / Android: 7.0 i nowsze

Początek roku to dla wielu z nas czas ambitnych planów i organizacji czasu na nowo. Pomagają w tym wszelkiej maści planery, notatniki, bullet journale czy listy zadań. Oczywiście wszystkie możemy mieć w formie aplikacji na smartfonie.TeuxDeux to minimalistyczna lista zadań. Oferuje jedynie podstawowe funkcje - w pewnym sensie jest tylko trochę bardziej rozbudowana od papierowego notatnika. To dobrze.Aplikacja nie przytłacza zbędnymi opcjami. Po otwarciu wyświetla aktualny dzień i prostą listę zadań. Oprócz tego otrzymujemy szybki dostęp do kalendarza i przycisk dodający nowe wpisy. Obsługa za pomocą gestów usprawnia korzystanie. Przesuwając zadanie w lewo, możemy je edytować. Ruch w prawo przesuwa zadanie na kolejny dzień. Nie brakuje również podstawowej edycji tekstu za pomocą znaczników. Na początku musimy zatem poświęcić chwilę na ich zapamiętanie. Ciekawą opcją jest również powtarzanie zadań. W tym celu na końcu wpisu dodajemy odpowiednie hasło (np. every week).Poza codzienną listą zadań, aplikacja daje dostęp do dodatkowej przestrzeni. Nie jest związana z kalendarzem i służy jako notatnik z pomysłami, lista zakupów itp.Z aplikacji możemy korzystać za darmo. Subskrypcja jest wymagana, jeśli chcemy używać TeuxDeux na wielu urządzeniach (w tym poprzez interfejs webowy).Minusy? Brakuje języka polskiego, zdarzają się błędy (szczególnie przy wpisywaniu zadań powtarzających się), przydałby się również szybki dostęp do samouczka (szczególnie w temacie formatowania tekstu).TeuxDeux to ciekawa i nowoczesna lista zadań. Jej obsługa wymaga trochę wprawy, ale odwdzięcza się prostym schematem działania. Nowy rok to dobry czas na wypróbowanie nieco innego podejścia.