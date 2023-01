Jak usunąć coś ze zdjęcia online? Wypróbuj to darmowe narzędzie

Powinieneś to znać.



Z pewnością wielokrotnie chcieliście usunąć jakiś obiekt ze zdjęcia, ale Wasze zdolności w zakresie obróbki nie pozwalały Wam tego dokonać. To żaden wstyd - retuszowanie rzeczy takich jak drobiny kurzu jest bajecznie proste, ale jak skasować ze zdjęcia coś znacznie większego, na przykład kilka osób? To już zadanie dla nieco lepiej obeznanych ze sztuką retuszu... a przynajmniej tak było jeszcze do niedawna. Teraz usuwanie osób i innych elementów ze zdjęć procesem bardzo prostym i w pełni automatycznym.



Jak usunąć coś ze zdjęcia online?

Przedstawiam Wam arcyprzydatne narzędzie o nazwie



Cleanup.pictures jest tak proste w obsłudze, jak to tylko możliwe. Po prostu przeciągnij i upuść obraz, który chcesz poddać edycji na stronę, przytrzymaj lewy przycisk myszy nad elementem lub elementami obrazu, które chcesz usunąć, a następnie puść przycisk, gdy skończysz. Aplikacja zajmie się resztą.



