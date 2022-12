TikTok zakazany na urządzeniach należących do administracji USA

To może być początek końca TikToka w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: Unsplash / Mourizal Zativa

Zarzuty się mnożą

Stany Zjednoczone prowadzą w tym roku bardzo ostrą grę przeciwko Chinom. W ostatnich miesiącach nałożono cały szereg sankcji na chińskie przedsiębiorstwa z branży technologicznej, a jeszcze w grudniu dodano do czarnej listy 36 kolejnych firm z Państwa Środka . Są wśród nich bardzo duże i ważne podmioty, które zaopatrują rynek w kluczowe podzespoły, w tym na przykład pamięci flash. Oficjalnie, chodzi oczywiście o bezpieczeństwo i aspekt łamania praw człowieka. Nieoficjalnie, to element rywalizacji dwóch największych gospodarek świata.Jeśli chodzi o TikToka, jego losy ważą się już od ponad trzech lat. Przypomnijmy, że w 2020 roku aplikacja otarła się o całkowity zakaz funkcjonowania w Stanach Zjednoczonych , jednak ostatecznie sąd federalny zdecdywał, że nie ma wystarczających podstaw do podjęcia tak radykalnej decyzji. Temat regularnie jednak wraca, a ostatnie kroki rządu USA mogą zwiastować kolejne podejście do całkowitego wykluczenia młodzieżowego medium.Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych podjęła właśnie decyzję o zakazie używania TikToka na jakichkolwiek urządzeniach wewnętrznej administracji. Instalacja i przeglądanie platformy mają być sankcjonowane, a osoby, które zdążyły wcześniej zainstalować aplikację, będą proszone o jej usunięcie. Prawo wejdzie w życie po podpisaniu przez Joe Bidena ustawy budżetowej.Czym zawinił TikTok? Lista oskarżeń jest długa, jednak najlepiej podsumowuje ją stanowisko dyrektora FBI, opublikowane na początku tego miesiąca . Według niego, największym problemem jest fakt, że władze Chin mogą bezpośrednio wpływać na treści, co w szerszym kontekście może oznaczać manipulowanie dostępem do informacji i narracją influencerów. Udowodniono też, że aplikacja zbiera wyjątkowo dużo danych o swoich użytkownikach, które mogą zostać wykorzystane na przykład do prowadzenia operacji szpiegowskich.W świetle wszystkich powyższych zarzutów, a także dotychczasowych działań administracji USA, całkowite zakazanie TikToka w tym kraju wydaje się być nieuchronne, nawet mimo to, że negocjacje pomiędzy jego właścicielem (ByteDance), a rządem podobno dalej trwają.Źródło:/ fot. tyt. Unsplash / Renan Kamikoga