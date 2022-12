AtlasOS to Windows 10 bez telemetrii. Docenią go użytkownicy starych PC i gracze

Windows 10 szybki jak błyskawica.

Modyfikacje systemów Windows powstają wbrew woli Microsoftu w zasadzie tak długo, jak długo firma z Redmond rozwija swoje oprogramowanie. Modderzy lubują się w usuwaniu z OS-u wszelkich zbędnych składników takich jak chociażby telemetria po to, aby uczynić soft lżejszym i działającym lepiej na mniej wydajnych komputerach. Jedną z najpopularniejszych otwartoźródłowych przeróbek Windowsów wszelakich jest AtlasOS, czyli odchudzona wersja Windows 10.Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że modyfikowanie systemów Windows nie jest do końca zgodne z prawem własności intelektualnej. Firma Microsoft ostrzega przed pobieraniem jakkolwiek modyfikowanego oprogramowania z prostej przyczyny: ze względów bezpieczeństwa.Projektowi AtlasOS towarzyszy transparentność charakterystyczna dla projektów open source, dzięki czemu użytkownicy i programiści mogą sprawdzić na oficjalnej stronie GitHub , jakie modyfikacje AtlasOS faktycznie wprowadza do systemu Windows 10. Pamiętajcie jednak, że pobieracie go na własną odpowiedzialność.AtlasOS to, która według jej twórców została zaprojektowana specjalnie pod kątem potrzeb. Według deweloperów użytkownicy Atlasa mogą cieszyć się wyższą liczbą klatek na sekundę oraz niższymi opóźnieniami wejściowymi. Wymagania dotyczące AtlasOS są znacznie niższe od wymagań Windows 10 i oprogramowanie to może działać nawet na bardzo starych komputerach.W porównaniu do standardowej wersji systemu Windows 10 21H1, najnowsza wersja AtlasOS 0.5.2 ma zaledwie. Zużycie pamięci RAM obniżono z 1,5 GB do zaledwie. Parametr "process latency", którzy twórcy określają mianem "systemowego laga" obniżono z wartości 3,09 do 2,55. Telemetria systemu Windows została całkowicie wyłączona.Co ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, AtlasOS nie dysponuje środkami zaradczymi przeciwko lukom w zabezpieczeniach sprzętu w nowoczesnych procesorach Intel i AMD, takich jak Spectre i Meltdown. Dlaczego? Bo te zmniejszały wydajność oprogramowania. Zmiana kontrowersyjna, ale... Deaktywowane są także zabezpieczenia takie jak Trusted Platform Module (TPM), BitLocker, Windows Defender, przywracanie systemu i rozpoznawanie głosu. Powód ten sam: spowalniają działanie systemu.AtlasOS to mniej funkcji, mniejsza kompatybilność i mniejsze bezpieczeństwo w porównaniu z Windows 10. Jeśli szukasz jednak systemu dla starego komputera odłączonego od Internetu lub jesteś świadomym użytkownikiem...AtlasOS możesz pobrać bezpośrednio ze strony projektu na GitHub lub skorzystać z odnośnika poniżej. Oprogramowanie jest bezpłatne.Źródło: AtlasOS