Jak rozpoznać polskie produkty w sklepie? Aplikacja Pola 2.0 pomoże

Coś dla patriotów.

Pola 2.0 już jest. Aplikacja rozpoznaje polskie produkty

"Znajduje się tam również oferta dla przedsiębiorców. Zespół aplikacji Pola chciałby robić znacznie więcej na rzecz patriotyzmu gospodarczego. Wśród propozycji dla firm znajdziemy m.in. zajęcia edukacyjne dla młodzieży, audyt polskości zamawianych przez firmę produktów, czy monitoring statystyk skanowania produktów firmy"

Jeśli macie jakieś pomysły lub sugestie związane z rozwojem apki, jej twórcy zachęcają do zostawiania opinii na GitHub

Jaki jest kod kreskowy produktów z Rosji i Białorusi?

Każdy inny od 590 kod oznacza produkty zagraniczne. Na przykład: Anglia 50, Portugalia 560, Francja od 30 do 37, Turcja 869, Rosja od 460 do 467, Białoruś 481, Niemcy od 400 do 440.







Co to jest kod kreskowy?

Kod kreskowy, znany też jako kod paskowy, to graficzna reprezentacja informacji o produkcie. Składa się z kombinacji ciemnych i jasnych elementów oraz kodu wyrażonego cyframi. Jednym z najczęściej występujących kodów na wyrobach konsumenckich jest EAN-13, którego prefiks wskazuje na kraj produkcji. Składają się nań jeszcze kod producenta, kod produktu oraz cyfra kontrolna. Kody kreskowe mają różne zastosowania w różnych dziedzinach działalności.

Moda na kupowanie polskich produktów nie przemija. Wręcz przeciwnie, coraz większa liczba Polaków chce dokonywać świadomych wyborów konsumenckich i wspierać dzięki temu polską gospodarkę i polskie firmy. Nie chodzi oczywiście o to, aby przedkładać towary polskie nad zagraniczne bez względu na ich jakość i za wszelką cenę - to nie ma najmniejszego sensu. Mając jednak do wyboru dwa podobne produkty, warto wybrać ten rodzimy. W szybkiej selekcji pomaga aplikacja Pola , która właśnie doczekała się nowego wydania.O bezpłatnej aplikacji Pola wspominaliśmy po raz pierwszy w kwietniu 2020 roku. Narzędzie rozwijane od kilku lat w wersjach na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS ułatwia wyszukiwanie polskich wyrobów na półkach sklepowych. Apka, po uprzednim umożliwieniu jej dostępu do aparatu, skanuje kod kreskowy produktu i wyświetla informacje o firmie, która go wyprodukowała.nie zawsze stanowi idealną wskazówkę pochodzenia danego towaru, bowiem jest kodem kraju importera - pośrednika, który sprzedaje często towary sprowadzone zza granicy.Pola 2.0 to m.in. nowa wyszukiwarka tekstowa. Dzięki niej można sprawdzić, który produkt jest wyprodukowany w Polsce. Za sprawą integracji z platformą GS1 narzędzie pobiera informacje nawet o tych produktach, które dopiero wprowadzono do sprzedaży. Za sprawą podzielenia produktów według kodów GPC z czasem zostaną utworzone kategorie produktowe na bazie aplikacji.- czytamy w komunikacie.Według udostępnionych informacji tylko w tym roku za pomocą apki dokonania 1,3 mln skanowań. Najczęściej skanowany kod kreskowy w 2022 roku to Polski cukier Biały należący do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. - 5906340630011. Najczęściej skanowany produkt to woda mineralna Muszynianka Naturalna wysokozmineralizowana magnezowo-wapniowa 1,5 l. Najczęściej skanowaną firmą jest z kolei Tymbark – MWS Sp. z o.o.Najnowsze wydanie aplikacji Pola znajdziecie w sklepach z aplikacjami na swoich urządzeniach mobilnych. Możecie również pobrać ją za pośrednictwem poniższych odnośników, upewniając się wcześniej, że włączyliście Wi-Fi w swoim smartfonie lub tablecie.Źródło: mat. własny, Klub Jagielloński