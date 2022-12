Microsoft przywrócił Rosjanom możliwość pobierania systemu Windows

Skąd ta zmiana?

Windows znowu dostępny dla Rosjan

"Microsoft przywrócił Rosjanom możliwość pobierania systemu operacyjnego Windows. Strona pobierania systemu operacyjnego jest ponownie dostępna dla użytkowników z rosyjskim adresem IP bez korzystania z VPN. Powodu przywrócenia dostępu Rosjanom nie wyjaśniono"

Microsoft przywrócił Rosjanom możliwość pobierania systemu operacyjnego Windows

Strona pobierania systemu operacyjnego jest ponownie dostępna dla użytkowników z rosyjskim adresem IP bez korzystania z VPN.

Powodu przywrócenia dostępu Rosjanom nie wyjaśniono. (United24Media) — Marcin Wyrwał (@Wyrwal) December 28, 2022

Pierwsze informacje o tym, że Microsoft wycofuje swoje produkty i usługi z Rosji pojawiły się jeszcze z początkiem marca bieżącego roku. Firma z Redmond jako jedna z pierwszych zareagowała na agresję wojskową Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, postanawiając dołączyć się do międzynarodowych sankcji nakładanych na ten kraj w celu potępienia jego działań. W połowie czerwca dotarły do nas doniesienia, iż producent ten odciął Rosję również od systemów Windows 10 i Windows 11 , a nawet aktualizacji. Teraz dziennikarz Onetu Marcin Wyrwał powołując się na United24Media donosi o zmianie polityki firmy.Do tej pory Rosjanie chcący kupić produkty Microsoftu musieli sięgać po wersje pirackie, nieoficjalną dystrybucję lub po prostu dokonywać zakupów za pośrednictwem oprogramowania typu VPN. Tak, VPN pomaga Rosjanom omijać większość sankcji dotyczących zakupów online i nie inaczej jest i w tym przypadku. Według najnowszych doniesień Microsoft wycofał się z sankcji dotyczących oprogramowania, a Rosjanie znowu mogą bez przeszkód pobierać systemy Windows.- napisał Marcin Wyrwał, powołując się na serwis United24Media.United24Media to ukraińskie anglojęzyczne media cyfrowe stworzone przez Ministerstwo Cyfrowej Transformacji Ukrainy podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Publikowane przez to źródło informacje okazywały się w wielu przypadkach prawdziwe, ale zdarzyło się mi czytać rozpowszechniane przez nie informacje niepotwierdzone. W tym wypadku należałoby poczekać na oficjalny komunikat Microsoftu w tej sprawie.Zwróciliśmy się do Microsoftu z zapytaniem odnośnie zaistniałej sytuacji.Źródło: Marcin Wyrwał, United24Media