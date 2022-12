WhatsApp niebawem przestanie działać na niemal 50 modelach smartfonów

Aplikacja traci wsparcie na starszych platformach.

Stare smartfony bez WhatsAppa

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Zmiana podyktowana upływem czasu

“Urządzenia i oprogramowanie często się zmieniają, więc regularnie weryfikujemy obsługiwane przez nas systemy operacyjne i wprowadzamy aktualizacje.”

„Co rok, podobnie jak inne firmy technologiczne, sprawdzamy, które systemy operacyjne i urządzenia są najstarsze i mają najmniejszą liczbę aktywnych użytkowników, aby wybrać te, które nie będą już obsługiwane. Te urządzenia nie mają najnowszych aktualizacji zabezpieczeń lub funkcjonalności wymaganych do obsługi WhatsAppa.”

Nic nie trwa wiecznie. Dotyczy to między innymi wsparcia dla dawnych urządzeń i wersji oprogramowania. Aplikacje aktualizowane od lat z czasem przestają działać na smartfonach, które pracują pod kontrolą starszych wersji systemówJuż wkrótce na kolejnych starych urządzeniach przestanie działać. Sprawdź, o jakich urządzeniach mowa. WhatsApp przestanie być wspierany na kolejnej porcji dawnych smartfonów i tabletów. Mowa o urządzeniach sprzed kilku lat, a więc zapewne dziś mają one niewielu użytkowników. Jakichś jednak mają i to właśnie ich omawiana zmiana dotyczy.Lista urządzeń, które wraz z końcem 2022 roku przestaną być wspierane jest dość długa. Obejmuje ona bowiem nie jedno, nie dwa, a aż blisko 50 urządzeń. Są to zarówno smartfony z Androidem, jak i iOS.Smartfony z iOS, na których przestanie działać WhatsApp tooraz. Jeśli zaś chodzi o smartfony z Androidem, które utracą wsparcie, to mamy tu urządzenia takich marek jaki nie tylko.Pełna lista urządzeń, na których WhatsApp przestanie być obsługiwany:Oczywiście wymienione urządzenia przestaną być obsługiwane przez WhatsApp dlatego, że działają na nich przestarzałe wersje systemów Android i iOS. WhatsApp Messenger wymaga systemu Android 4.1/iOS 12 lub nowszego, a zapewne już wkrótce i tak przestanie wspierać tak stare oprogramowanie. Tymczasem iPhone 5 to iOS 10.3.4, a Samsung Galaxy S2 to Android 4.1 Jelly Bean., informuje WhatsApp.Jeśli Twoje urządzenie znajduje się na powyższej liście, a chciałbyś nadal korzystać z WhatsAppa, nie pozostaje Ci nic innego, jak wymienić je na coś nowszego. Warto to zrobić także dlatego, że tak stary smartfon od dawna nie otrzymuje aktualizacji poprawiających bezpieczeństwo.Źródło: Gizchina , fot. tyt. Canva