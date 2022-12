Jeśli nie podoba się wam domyślny wygląd interfejsu waszego smartfonu czy tabletu, albo chcecie w nim zmienić jakieś pomniejsze elementy, to najlepiej zainstalować alternatywny launcher. Jednym z najlepszych i najpopularniejszych jest Nova Launcher Prime. Tak jak w poprzednich latach, także w obecnym bożonarodzeniowym okresie, można go zgarnąć dosłownie za grosze. Dokładnie tak, znacznie poniżej złotówki.



Świetny i bardzo popularny launcher na Androida, którym diametralnie zmienisz wygląd systemu

Aplikacja od zespołu Nova Launcher pozwala między innymi na ustawianie całych nowych motywów, zmianę ikon, kolorystyki, efektów przewijania, app drawera, czcionek systemowych i wielu innych kwestii związanych z interfejsem. W płatnej edycji Prime ma kilka dodatkowych funkcji, za które na pewno warto wydać kilkadziesiąt groszy. Aplikacja jest wciąż rozwijana. Ostatnia aktualizacja pojawiła się zaledwie 3 dni temu w czwartek 22 grudnia.

To jedna z niewielu okazji, aby mieć Nova Launcher Prime za bezcen / Foto: zrzut ekranu z Google Play





Zdobądź Nova Launcher Prime za jedyne 29 groszy, ale jest też zupełnie darmowa edycja

podkreślić, że promocja jest pierwszorzędna. Normalna cena Nova Launchera Prime wynosi 19 złotych, ale obecnie (do niewiadomej daty, ale zapewne oferta nie będzie dostępna bardzo długo) można go mieć za jedyne 29 groszy! To absurdalnie dobra okazja wyprzedażowa ze zbiciem ceny aż o około 98,5 procent!Aby kupić Nova Launcher Prime za tak śmiesznie niską cenę, musicie udać siędo sklepu Google Play. Najlepiej się spieszyć, w końcu podobnie dobra okazja zapewne zdarzy się dopiero za rok. Jeśli czytacie ten artykuł już po promocji, to zawsze możecie też na razie poprzestać na darmowej wersjiŹródło i foto: Google Play / własne