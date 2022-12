Notatnik otrzyma wyczekiwane karty. Tworzenie kilku dokumentów będzie łatwiejsze

Nowość, o której nie mieliśmy się dowiedzieć.

Notatnik już wkrótce zyska świetną nowość

Okazuje się, że właśnie poznaliśmy najnowsze plany Microsoftu jeśli chodzi o rozwój Notatnika przeznaczonego na urządzenia z systemem Windows 11 - jeden z pracowników nieco przedwcześnie opublikował zrzut ekranu nadchodzącej funkcji. Okazuje się, że już niedługo użytkownicy doczekają się możliwości tworzenia zakładek - nowość prezentuje się naprawdę ciekawie!Windows 11 to nie tylko nowe funkcje i aplikacje, ale również liczne usprawnienia wprowadzane do istniejących od dawna programów. Nie tak dawno informowaliśmy Was chociażby o planach implementacji wbudowanego narzędzia do nagrywania oraz ułatwionym dostępie do ciemnego motywu . W planach są już jednak kolejne interesujące debiuty.Dowiedzieliśmy się o nich dzięki nieuważnemu pracownikowi Microsoftu, który opublikował na Twitterze zrzut ekranu prezentujący nowość zmierzającą do Notatnika. Skąd wiemy, że ten obrazek nie powinien pojawić się w sieci? Cóż, widnieje na nim dosyć sporej wielkości ostrzeżenie o obecności poufnych danych i zakazie dyskutowania o nowości, a także... wykonywania zrzutów ekranu. No cóż, chyba coś poszło nie tak.Post szybko zniknął z sieci, ale od dawna wiadomo, że. Wszystko wskazuje więc, iż, co uważam za niezwykle świetne posunięcie. Dlaczego? W końcu zniknie konieczność trzymania wszystkich informacji w jednym oknie lub irytującego otwierania aplikacji po raz drugi, by np. zapisać coś związanego z zupełnie innym tematem.Nadchodząca funkcja pozwoli na bezproblemowe. To rozwiązanie, które powinno zadebiutować już lata temu - dobrze więc, że Microsoft zdecydował się na jego implementację w systemie Windows 11. Zresztą, koncern od pewnego czasu chyba lubi karty - niedawno ogłoszono ich wprowadzenie do Eksploratora Plików.Okej, ale kiedy możemy doczekać się funkcji w Notatniku? Cóż, termin nie został podany, lecz najprawdopodobniej pojawi się ona dla członków programu Insiders już na początku 2023 roku. Pozostaje więc uzbrojenie się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: The Verge