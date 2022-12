Kalendarz Google się zepsuł. Tworzy losowe wydarzenia bez wiedzy użytkowników

Błąd, który może okazać się bardzo irytujący.

Koniecznie sprawdźcie swoje wirtualne kalendarze

Y’all, my @googlecalendar has started creating random events based on emails I’ve gotten … only it’s just like, random marketing content and newsletters.



What fresh hell is this? pic.twitter.com/9ZWR4Txw9C — Christina Stephens (@CEStephens) December 23, 2022

Wszystko wskazuje na to, że Kalendarz Google boryka się z dosyć poważnym problemem. Część użytkowników zaczęła bowiem dostrzegać u siebie wydarzenia, które są dosłowną kopią wiadomości marketingowych otrzymywanych m.in. poprzez Gmaila oraz innych usług powiązanych z głównym kontem. Co ciekawe, to nie pierwsza taka sytuacja w historii.Technologia bywa zawodna i niejednokrotnie jesteśmy tego świadkami. Mowa tu chociażby o błędach pojawiających się w aplikacjach czy groźnych wyciekach danych (tych w kończącym się właśnie roku było naprawdę sporo). Nie brakuje również innych naruszeń prywatności oraz kontrowersji związanych z poczynaniami ogromnych koncernów. Niekiedy natomiast dochodzi do kuriozalnych sytuacji, których nie sposób zbyt łatwo wyjaśnić.Z jedną z nich borykać się muszą właśnie klienci Kalendarza Google - od kilku dni zgłaszają oni dosyć nietypowe zachowania na swoim koncie. Chodzi tu głównie o. Pojawiają się one w losowych dniach i zazwyczaj ustawione jako eventy zajmujące dwadzieścia cztery godziny. Nie ma jednak ścisłej reguły, niektórzy więc mogą widzieć zupełnie co innego niż pozostali.Jest to dosyć inwazyjny błąd, który nie tylko wprowadza chaos w kalendarzach użytkowników, ale przede wszystkim wywołuje zbędną irytację i zakłopotanie. Nie wiadomo bowiem nic na temat problemu - Google nie wypowiedziało się na jego temat. Najczęściej dotyczy jednak osób korzystających z Kalendarza na urządzeniach z systemem Android.