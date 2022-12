FBI zaleca stosowanie blokerów reklam w Internecie

Oto, dlaczego warto to robić.

Federalne Biuro Śledcze poleca blokery reklam

Zalety blokerów reklam

Blokery reklam są narzędziami spędzającymi sen z powiek wydawców internetowych, którzy właśnie między innymi dzięki emisji reklam mogą oferować internautom darmowe treści. Z drugiej strony jednak aplikacje tego rodzaju umożliwiają przeglądanie zasobów sieci w sposób niezakłócony przez irytujące i często nachalne banerki. W swoim najnowszym komunikacie do korzystania zpostanowiło zachęcićW przedświątecznym obwieszczeniu amerykańskieostrzegają o wzmożonej aktywności cyberprzestępców wykupujących reklamy, aby podszywać się pod legalne marki, takie jak giełdy kryptowalut. Złośliwe reklamy są również wykorzystywane do nakłaniania ofiar do instalowania złośliwego oprogramowania podszywającego się pod oryginalne aplikacje, które może kraść hasła i kierować do ransomware szyfrującego pliki. Reklamy te są często umieszczane na górze wyników wyszukiwania, a Google i inni dostawcy wyszukiwania nic z tym nie robią. Różnica pomiędzy nimi, a normalnymi wynikami wyszukiwania jest na tyle niewielka, że wielu internautów może wpaść w pułapkę. Walczyć z nimi pomagają blokery reklam, wycinające z wyników wyszukiwania tego rodzaju treści.Jak sama nazwa wskazuje,to rozszerzenia dla przeglądarek internetowych, które blokują ładowanie reklam internetowych w przeglądarce, w tym w wynikach wyszukiwania. Potencjalnym ofiarom nie są przez to wyświetlane żadne reklamy, co ułatwia wyszukiwanie witryn internetowych legalnych marek.Blokery reklam nie tylko usuwają bloatware ze stron internetowych, w postaci chociażby automatycznie odtwarzanych materiałów wideo i wkurzających reklam, które czasem zajmują połowę powierzchni strony. Wydłużają też przez to czas działania urządzeń przenośnych na baterii, poprawiając kulturę pracy sprzętu poprzez na przykład odciążenie procesora i obniżenie temperatury działania podzespołów.Blokery reklam są również dobre dla prywatności, ponieważ zapobiegają ładowaniu kodów śledzących w reklamach. Oznacza to, że firmy reklamowe, takie jak Google i Facebook, nie mogą śledzić Cię podczas przeglądania sieci, dowiedzieć się, które witryny odwiedzasz, ani wywnioskować, jakie rzeczy mogą Cię interesować na podstawie Twojej historii online.Jeśli chodzi o adblokery, moim ulubionym rozwiązaniem dla komputerów jest bezpłatny uBlock Origin . Znasz coś równie skutecznego? Daj znać innym w sekcji komentarzy.Źródło: ic3.gov