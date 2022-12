5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #318]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Puppr

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 8,19 zł-479,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

W tym tygodniu proponujemy tytuł przydatny właścicielom psów, ciekawe narzędzie ułatwiające osiąganie celów, a także nowoczesną aplikację do nauki języków obcych. Mobilni gracze będą mogli zmierzyć się ze zwariowaną grą wyścigową oraz kolorowym tytułem rekreacyjnym.

SkillApp

Cena: 0 zł / Android: 5.0 i nowsze

Tytuł przydatny właścicielom psów. Oferuje kilkadziesiąt lekcji wraz z instrukcjami w formie wideo. Zostały przygotowane przez doświadczoną amerykańską trenerkę. Tematyka obejmuje zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane komendy, triki - nie zabrakło również informacji na temat pielęgnacji czworonoga. Dodatkowym atutem jest funkcja klikera, który ułatwia trening.Dostęp do części materiałów wymaga wykupienia subskrypcji.

DuoCards

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 16,99 zł-239,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Minimalistyczne narzędzie ułatwiające osiąganie celów. Pozwala bowiem na szybkie i wygodne rejestrowanie czasu spędzonego na danej aktywności. Możemy dzięki temu śledzić postępy i monitorować, ile jeszcze nam brakuje do osiągnięcia mistrzostwa w wybranej dziedzinie (mówi się, że potrzeba na to 10 tys. godzin).Nie brakuje szczegółowych statystyk. Aplikację możemy wykorzystać do mierzenia postępów w najróżniejszych zadaniach (możemy rejestrować czas, dystans i powtórzenia).

LCO Racing

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 5.1 i nowsze

Nowoczesna aplikacja do nauki języków obcych. Skupia się przede wszystkim na rozwijaniu zasobu słownictwa - większość ćwiczeń oparta jest na fiszkach. Specjalny algorytm czuwa nad naszymi postępami i serwuje zwroty do powtórki po określonym czasie. Dodatkowym atutem jest możliwość nauki na podstawie filmików. Wyświetlone zostają napisy, a my możemy zaznaczać słowa, których nie znamy.Darmowa wersja ogranicza dostępną do nauki liczbę fiszek. Zdjęcie limitu wymaga wykupienia subskrypcji.

SUMI SUMI Party

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 6,49 zł-479,99 zł za element / Android: 7.0 i nowsze

Zwariowana gra wyścigowa w kreskówkowej oprawie graficznej. Mierzymy się z innymi graczami na różnorodnych trasach. Zasady zabawy są dość specyficzne - ostatni samochód na danym checkpoincie odpada. Sterowanie sprowadza się do obsługi gazu, hamulca i zmiany biegu na wyższy (ruchy kierownicą są automatyczne). W miarę postępów odblokowujemy nowe samochody. Nie brakuje również możliwości ulepszania posiadanych pojazdów.

Kolorowy tytuł rekreacyjny oparty na mechanizmie znanym z gier typu match-3. Wszystko ujęte zostało w kreskówkową oprawę graficzną - bohaterami są zaś sympatyczne stworki znane fanom japońskiej kultury. Naszym zadaniem jest wyczyścić planszę (przez łączenie takich samych maskotek) w zadanej liczbie ruchów. Nie brakuje również misji specjalnych związanych np. z odblokowaniem słodyczy otoczonych miśkami określonego typu.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!