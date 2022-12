Nitro Jump Racing - zabawy co niemiara (recenzja gry)

Wyścigi z przymrużeniem oka.

Nitro Jump Racing – szalone wyścigi monster trucków

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 8,49 zł-1 599,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Zdalnie sterowany samochód to zabawka, którą każdego roku wiele dzieci (i nie tylko) znajduje pod choinką. Nic dziwnego - szalone wyścigi po domu i omijanie przeszkód daje mnóstwo frajdy.Nitro Jump Racing to gra, która uderza w podobne tony i zaprasza nas do świata zwariowanych wyścigów monster truckami, autami buggy i innymi wyścigówkami. Mierzymy się z innymi graczami na różnorodnych torach - nie brakuje skoków i przyspieszeń dzięki nitro.Sterowanie nie jest przesadnie trudne. Operujemy pedałem gazu i hamulca oraz wspomnianym dopalaczem. Podczas wyskoku wykonujemy backflipy i pilnujemy stabilnego lądowania. Za każdy trik dostajemy punkty i wypełniamy zapas nitro. Wszystko ujęte w dobrze wykonaną i kolorową oprawę graficzną. Jeżeli na dany wyścig system nie znajdzie graczy online, dołączą boty. Zapewnia to płynność rozgrywki. Poziom trudności jest dobrze zbilansowany i nie psuje dobrej zabawy również mniej doświadczonym graczom. Nie zabrakło oczywiście możliwości ulepszania pojazdów i personalizacji wyglądu.Twórcy postawili na uczciwy model monetyzacji. Grać możemy za darmo, nawet reklamy oglądamy tylko jeśli chcemy zyskać bonusy. Mikropłatności oczywiście nie brakuje, ale nie są niezbędne do dobrej zabawy.Minusy? Interfejs mógłby być nieco mniej krzykliwy, ale to kwestia gustu. Brakuje też nieco przejrzystości w dostępnych trybach gry.Nitro Jump Racing to udana produkcja. Szalone wyścigi w takiej formule mogą przypaść do gustu każdemu. Szczególnie zaś tym, którzy co roku pod choinką szukają zdalnie sterowanego monster trucka.