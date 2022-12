Oferta świąteczna PureVPN. 88% zniżki na 5 lat ochrony

Świąteczna oferta PureVPN

bezpieczny menadżer haseł PureKeep

ochrona kont w mediach społecznościowych z PurePrivacy

szyfrowanie cennych danych w chmurze PureEncrypt

Święta to czas radości, świętowania i spotkań z bliskimi. Warto zadbać, aby te wyjątkowe chwile nie były zakłócane przez problemy z bezpieczeństwem i prywatnością w Internecie.przenosi sezon świąteczny na zupełnie nowy poziom, oferując w tym roku niesamowitą ofertę. Decydując się na 5-letnią subskrypcję można zaoszczędzić aż. Dodatkowo, dostawca usługi zapewnia 31-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.Dostęp do PureVPN można teraz wykupić z 88% rabatem, za 5 lat ochrony zapłacimy 74,95 euro (ok. 349 zł) czyli niespełna 6 zł za miesiąc. Dzięki polityce braku logów PureVPN użytkownicy nie muszą martwić się, że ktoś śledzi lub monitoruje ich aktywność online, a usługa jest kompatybilna z systemami Windows, MacOS, iOS, Android, routerami i innymi urządzeniami zapewniając świetny zasięg na całym świecie, umożliwiając dostęp do treści z dowolnego miejsca na świecie.PureVPN wyróżnia się prostym interfejsem, który przyjazny jest nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników. Po wykupieniu subskrypcji i zainstalowaniu aplikacji wystarczy wybrać serwer z listy dostępnych krajów i kliknąć Połącz. Jeśli masz problemy z połączeniem lub potrzebujesz pomocy w konfiguracji sieci VPN, możesz skontaktować się z całodobowym zespołem obsługi klienta PureVPN.Ponadto PureVPN pomaga uzyskać dostęp do treści z dowolnego miejsca na świecie. Oznacza to, że bez względu na to, gdzie jesteś, możesz uzyskać dostęp do swoich ulubionych stron internetowych i usług przesyłania strumieniowego bez żadnych ograniczeń geograficznych.Skorzystaj z oferty 88% zniżki (74,95 euro, 1,24 euro miesięcznie) , a uzyskasz dostęp do wielu użytecznych funkcji, jak przekierowanie portów, ochrona IPv6, bezpieczna ochrona Wi-Fi, Kill Switch i wiele innych. Bez względu na to, gdzie będziesz w tym okresie świątecznym, Twoje działania online będą bezpieczne. Ponadto dzięki wygodnemu i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi możesz łatwo i bezproblemowo zarządzać połączeniami i ustawieniami.Co więcej, PureVPN oferuje różnorodne dodatki premium, które stanowią idealne uzupełnienie usługi VPN. Oto kilka najnowszych.Dzięki doskonałej technologii szyfrowania, lokalizacjom serwerów na całym świecie i różnorodnym zaawansowanym funkcjom PureVPN jest najlepszą wirtualną siecią prywatną do ochrony Twojej tożsamości i danych online. Warto skorzystać z ochrony nie tylko w okresie świątecznym.