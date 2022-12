Sklep Play z nową opcją robienia zakupów. Spodoba się rodzinom

Będzie łatwiej.

Sklep Play ulepsza grupy rodzinne poprzez nową funkcję

Źródło: Google

Google od dłuższego czasu inwestuje w rozwiązania mające na celu uchronić najmłodszych klientów od wydania sporej sumy czy uruchomienia gry przeznaczonej dla nieco starszych odbiorców. Mowa tu o chociażby specjalnym systemie obecnym w Sklepie Play, który zabrania użytkownikowi poniżej 13-roku życia na m.in. dokonywanie zakupów na własną rękę.Do tej pory wyglądało to tak, że dziecko należące do rodzinnej grupy nie do końca było w stanie rozpocząć taki proces bez ustawionej wspólnej metody płatności. Mogło to stanowić dosyć irytujący element, gdyż wymagało wykonania przez zarządcę grupy sporej liczby kroków. Wprowadzone właśnie narzędzie o nazwiepozwala ominąć niektóre czynności.Google wyjaśniło schemat jego działania na poniższej grafice. Nieletnia osoba będzie mogła wysłać prośbę do rodzica, by ten sfinalizował konkretną transakcję. Na jego smartfonie pojawi się- w tym możliwość dodania nawet jednorazowego sposobu płatności (dziecko oczywiście go nie zobaczy). Dzięki temu nie ma mowy o konieczności dodawania do grupy np. karty, z której mogą skorzystać przez przypadek inne osoby.Poza standardowymi metodami można wykorzystać w tym przypadku chociażby. Mówimy o naprawdę przydatnym i wygodnym rozwiązaniu, które zapewne sposoba się wielu dorosłym. Pozwoli ono nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa, ale także kontroli nad tym, co dziecko kupuje w sieci.Funkcja powinna być dostępna już u wszystkich użytkowników. Jeśli więc korzystacie z grup rodzinnych, to koniecznie sprawdźcie u siebie jej obecność. Nie zapomnijcie również zaktualizować usługi - bez wykonania tego kroku raczej nie ujrzycie wprowadzonego narzędzia.