TikTok zdradza pochodzenie konkretnych filmików

Źródło: TikTok

TikTok postanowił uchylić rąbka tajemnicy jeśli chodzi o działanie swojego algorytmu. Platforma wzbogaciła się właśnie o przydatną funkcję, dzięki której każdy użytkownik będzie mógł szybko sprawdzić, dlaczego konkretny film pojawił mu się w sekcji "Dla Ciebie". Nie da się ukryć, iż mówimy o ciekawym usprawnieniu.Ostatnio system rekomendacji na TikToku lekko szwankuje - przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Coraz częsciej jestem zaskoczony obecnością danego materiału w osobistej zakładce "Dla Ciebie", co kiedyś raczej zdarzało się bardzo rzadko. Okazuje się jednak, iż usługa przygotowała interesujące rozwiązanie dla osób mających ten sam problem, co ja.Mowa tu o specjalnej opcji, do której dostęp można uzyskać poprzez kliknięcie przycisku "Udostępnij". Na wysuwanym od dołu menu zobaczymy teraz funkcję oznaczoną ikoną znaku zapytania. Jej kliknięcie spowoduje wyświetlenie informacji odnośnie do powodów, dla których konkretny film wyświetlił się nam w sekcji "Dla Ciebie".Znajdą się tam, obserwowania osoby publikującej klip czy też wpływu interakcji z podobnymi treściami (pozostawianie komentarzy, serduszek, udostępnień czy wyszukiwań). To wszystko ma wpływ na obecność konkretnych materiałów.TikTok chce wprowadzeniem tej funkcji udowodnić użytkownikom, że jest transparentny jeśli chodzi o używane technologie i wykorzystywane algorytmy. Oczywiście nie możemy liczyć na jakiekolwiek szczegóły i zdradzanie zawiłych informacji na temat zasad rekomendacji treści. Otrzymaliśmy po prostu dosyć ogólne narzędzie, które zapewne zadowoli część użytkowników, jak i twórców.Osobiście nie dostrzegam u siebie jeszcze tego narzędzia - nawet po zaktualizowaniu aplikacji mobilnej. Wygląda więc na to, że pojawia się ona seriami - pozostaje więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości i mieć nadzieję, iż już wkrótce każda osoba zyska do niej dostęp.Jeśli zaś chodzi o inne rozwiązania testowane na TikToku, to niedawno informowaliśmy Was chociażby o implementacji specjalnego trybu pełnoekranowego . Ma on uprzyjemnić oglądanie oraz tworzenie materiałów w orientacji horyzontalnej.