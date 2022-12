OPPO zapewni nawet 5 lat aktualizacji dla swoich smartfonów

Odważne deklaracje.

Użytkownicy smartfonów z Androidem niezbyt często otrzymują tak kompleksowe wsparcie związane z aktualizacjami oprogramowania, jak ma to miejsce w przypadku Apple. Szczególnie w przypadku tańszych modeli, gdzie nowe aktualizacje przestają docierać nawet po kilkunastu miesiącach od czasu debiutu urządzenia na rynku.zapowiedziało właśnie, że od 2023 roku zapewni dłuższe wsparcie dla swoich urządzeń. Chiński producent zagwarantuje cztery główne aktualizacjez pięcioletnimi regularnymi poprawkami bezpieczeństwa dla wybranych modeli (zaczynając od 2023 roku). I tutaj pojawia się problem - hasłooznacza, że dobre praktyki wciąż nie będą obejmowały pełnego portfolio producenta.ColorOS 13 to najnowsza nakładka OPPO oparta na systemiezaprojektowana z myślą o prostocie użytkowania. System został wyposażony w szereg inteligentnych funkcji, takich jak Smart AOD (Always On Display), Multi-Screen Connect oraz Home Screen Management.Jak informuje producent, od globalnej premiery wersji systemu, która odbyła się 18 sierpnia br., ColorOS 13 trafił na 33 modele smartfonów na całym świecie, co sprawia, że jest to. Przez ten sam, czteromiesięczny okres, po oficjalnej premierze, ponad 50% więcej modeli telefonów miało już ColorOS 13 (dane od 18 sierpnia do 18 grudnia 2022 r.) w porównaniu z ColorOS 12 (dane od 11 października 2021 r. do 11 lutego 2022 r.). Oznacza to, że w tym samym okresie, globalna aktualizacja systemu ColorOS 13 objęła trzy razy więcej użytkowników niż ColorOS 12.Począwszy od 2023 roku, firma zagwarantuje cztery główne aktualizacje (obejmujące nowe wersje Androida) wraz z poprawkami funkcji bezpieczeństwa przez okres pięciu lat na wybranych sztandarowych modelach.Źródło: OPPO