Microsoft naprawił problemy z wydajnością Windows 11 22H2. Aktualizacja już dostępna

W końcu pobierzecie aktualizację.

Microsoft naprawia wydajność w Windows 11 22H2

Nowości w Windows 11 22H2 jest cała masa

Foldery aplikacji w menu Start

Możliwość zmiany układu menu Start

Funkcja „przeciągnij i upuść” na pasek zadań

Integracja funkcji Skupienie z Centrum Powiadomień

Karty w Eksploratorze plików

Udoskonalenia funkcji Snap Groups i Snap Layouts

Nowy Menedżer zadań

Rozbudowane menu Szybkich Ustawień

Zmiany wizualne interfejsu

Obsługa gestów na ekranach dotykowych

Nowe opcje w aplikacji Ustawienia

Nowe funkcje z zakresu Ułatwień dostępu

Nowe emoji

Mniej więcej w połowie listopada tego roku Microsoft potwierdził bug , który powoduje zmniejszoną wydajność w grach na komputerach z systemem Windows 11 i zainstalowaną aktualizacją 22H2. 1 grudnia podawaliśmy, że firma z Redmond odtrąbiła sukces, twierdząc, iż usterka oprogramowania została wyeliminowana w aktualizacji KB5020044. Nic bardziej mylnego, a gracze nadal narzekają na stuttering i mniejszy od spodziewanego "klatkarz". Tym razem Microsoft uważa, że znalazł w końcu remedium na problemy.Microsoft zdjął blokadę kompatybilności dla użytkowników systemu Windows 11, którzy nie zainstalowali jeszcze problematycznej aktualizacji 22H2. Osoby oczekujące na aktualizację powinny zobaczyć ją w Windows Update w ciągu najbliższych kilku dni. Zmiana ta potwierdza pewność Microsoftu co do stanu kompilacji oraz usunięcie najbardziej irytujących bugów w stopniu pozwalającym na globalne wdrożenie sporej poprawki.Redmond udostępnił Windows 11 22H2 w 190 krajach świata pod koniec września tego roku. Spora część użytkowników zgłaszało problemy w postaci niebieskich ekranów śmierci (BSOD) . Tymczasem użytkownicy kart graficznych Nvidia zgłaszali obniżoną wydajność, anomalie audio i problemy z G-Sync.Microsoft przyznał się do usterek w minionym miesiącu, twierdząc, że 22H2 przypadkowo włączył funkcje debugowania GPU, które nie są przeznaczone dla użytkowników końcowych. Firma szybko wstrzymała wdrażanie aktualizacji za sprawą blokady kompatybilności. NVIDIA zalecała przy tym aktualizację lubianej aplikacji GeForce Experience Jeśli nie widzisz jeszcze aktualizacji, pojawi się w Windows Update na przestrzeni nadchodzących dni.Aktualizacja 22H2 wprowadza wiele nowych funkcji do Windows 11. Zmiany obejmują takie obszary systemu jak menu Start, pasek zadań, Menedżer zadań, Eksplorator plików i nie tylko.Lista najważniejszych nowości, które wprowadzi Windows 11 22H2, przedstawia się następująco:O wszystkich nowościach w najnowszej dużej aktualizacji Windows 11 przeczytasz we wpisie Ani na ten temat.Źródło: mat. własny