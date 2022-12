Apple Freeform już działa. Co to za nowa aplikacja?

Wspaniała, darmowa apka.



Apple przy okazji udostępnienia aktualizacji iOS 16.2, iPadOS 16.2 i macOS 13.1 Ventura przygotowało miłą niespodziankę dla wszystkich posiadaczy tabletów iPad, smartfonów iPhone i komputerów Mac. Mowa o aplikacji Freeform, automatycznie instalowanej na uaktualnianym sprzęcie. Czym dokładnie jest Apple Freeform?



Co to jest Freeform?

Wielu właścicieli wyżej wymienionych urządzeń z zaskoczeniem zauważyło, że pojawiła się na nich nowa aplikacja. Czym jest Freeform? To jak podaje apple zaawansowana aplikacja do burzy mózgów i twórczej współpracy. Jeżeli często pracujecie na materiałach graficznych, z pewnością Wam się spodoba.



Freeform można określić mianem interaktywnej tablicy, na której różne osoby w czasie rzeczywistym mogą tworzyć całą masę projektów. Apple pozwala wklejać nań różne pliki - obrazy, materiały wideo, audio, dokumenty w formacie PDF i nie tylko, odnośniki, naklejki i mnóstwo innych elementów. Osoby użytkujące Freeform do dyspozycji mają opcję pisania, malowania, równoczesnego odtwarzania plików... jednym słowem: w zasadzie mogą robić wszystko, co na spotkaniu odbywającym się w świecie rzeczywistym.



We Freeform wbudowano nawet FaceTime, co pozwala prowadzić wszystkim uczestnikom projektu rozmowę.







"Aplikacja Freeform otwiera przed użytkownikami iPhone’a, iPada i Maca niezliczone możliwości współpracy opartej na materiałach graficznych" - powiedział Bob Borchers, wiceprezes Apple w pionie Worldwide Product Marketing. "Dzięki nieograniczonym obszarom roboczym, możliwości przesyłania różnych plików, integracji z iCloud i wielu opcjom współpracy aplikacja Freeform tworzy współużytkowaną przestrzeń do burzy mózgów. Użytkownicy mogą z niej korzystać z dowolnego miejsca."



Obszar roboczy jest nieskończony. Poszerza się wraz z dodawaniem do tablicy kolejnych treści. Dzięki obsłudze Apple Pencil Freeform można nawet traktować jak bardzo rozbudowany, zaawansowany notatnik.



Miło, że Apple udostępniło tak rozbudowany i naprawdę świetnie działający program za darmo, tak po prostu. Każdy posiadacz sprzętu Apple powinien go poznać.



Źródło: Apple