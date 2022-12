Definitywny koniec Internet Explorer. Oto historyczna data

Czas tyka.

Definitywny koniec Internet Explorera

"Zdecydowanie zalecamy skonfigurowanie trybu IE w przeglądarce Microsoft Edge i wyłączenie aplikacji IE11 przed tą datą, aby upewnić się, że Twoja organizacja nie doświadczy zakłóceń biznesowych"

Koniec wsparcia dla Internet Explorera nastąpił 15 czerwca 2022 roku, o czym oczywiście informowaliśmy Was z wyprzedzeniem oraz w. Opublikowany przez Microsoft harmonogram procesu wyłączania wsparcia dla kultowej przeglądarki internetowej, zastąpionej przez nowsze i bazujące na silniku Chromium narzędzie o nazwie Microsoft Edge , nie obejmował jednej ważnej daty. Data ta wyznacza definitywny koniec aplikacji Internet Explorer.Microsoft wyłączy Internet Explorer 11 za pomocą aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows. Nastąpi to w niektórych wersjach Windows 10 poprzez łatkę, której wydanie zaplanowano na 14 lutego 2023 roku. W tym dniu program przestanie działać na milionach komputerów, na których z różnych powodów nadal się znajduje.- podaje w swoim komunikacie firma z Redmond.Co ciekawe, z jakiegoś powodu Microsoft nie usunie programu z komputerów, zostawiając tym samym niewielki śmietnik w swoim OS-ie. Programiści pracujący na rzecz giganta stosowną aktualizację kasującą wszelkie odniesienia, ikony oraz pliki mają przygotować na czerwiec 2023.O ile zatem aplikacja lutowa Windows 10 wyłączy Internet Explorer na wielu komputerach, to dopiero aplikacja czerwcowa Windows 10 usunie wszystkie powiązane z nimi dane.Nie chce mi się wierzyć, że ktoś z Was w dalszym ciągu korzysta z IE. A może jednak?Źródło: Microsoft