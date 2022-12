Robisz zrzuty ekranu na Messengerze? Odbiorca się o tym dowie

W końcu.

Zrzut ekranu na Messengerze - czy odbiorca się dowie? 2023

Messenger - ostrzeżenie o zrzucie ekranu nie zaskakuje

Czy na Messenger widać jak ktoś robi zrzut ekranu? Czy Messenger powiadamia o tym, że ktoś robi printscreen? Nie, ale wkrótce to się zmieni. Mark Zuckerberg zapowiedział z początkiem tego roku znaczące zmiany w zakresie prywatności rozmów na jednym z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. W aplikacji jużpojawią się dwie nowości, które mogą zupełnie zmienić sposób, w jaki się komunikujemy, a co najmniej odmienićPowiadomienie, gdy ktoś zrobi, jest funkcją, która trafi do komunikatora rozwijanego przez Meta w 2023 roku. Mark Zuckerberg deklarował wprowadzenie novum w lutym 2022 roku, a teraz wiemy na pewno, że nie zostanie ono wdrożone w grudniu. Wtedy też Messenger zaoferuje kompleksowePocząwszy od którejś z aktualizacji Messengera planowanych na 2023 rok, uczestnik rozmowy tekstowej otrzyma powiadomienie, gdy inny jej uczestnik zrobi zrzut ekranu. Funkcja ta ma dotyczyć przynajmniej początkowo wyłącznie wiadomości wysyłanych w trybie znikających wiadomości. Może to być nauczka dla "poszkodowanego" i sygnał, aby nie dzielić się z rozmówcą treściami, których uwiecznienia mógłby sobie nie życzyć.Funkcjanadal będzie dostępna, ale więcej osób dwukrotnie zastanowi się przed jego wykonaniem.Wcześniej powiadomienia o zrzutach ekranu pojawiły się w innej aplikacji należącej do Meta. Od dłuższego czasu o wykonywaniu printscreenów powiadamia Instagram Źródło: mat. własny