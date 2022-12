Striving - najpierw praca, potem zabawa (recenzja)

Nowoczesny licznik czasu.

Striving – licznik czasu dbający o produktywność

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 16,99 zł-104,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Czytaj również:

Współczesny świat, szczególnie w kontekście technologii, nieustannie walczy o naszą uwagę. Bombardowani powiadomieniami z aplikacji społecznościowych, wiadomościami z co najmniej kilku komunikatorów i przeładowani codziennymi wiadomościami nie możemy się na niczym skupić. Nic dziwnego, że niezwykle popularne stały się różnego rodzaju metody i narzędzia poprawiające produktywność i ułatwiające zarządzanie czasem.Striving to kolejna aplikacja z tej "branży". Mamy tu do czynienia z licznikiem czasu, który ułatwia walkę z rozpraszaczami, prezentuje czytelne statystyki i dba o motywację za pomocą grywalizacji.Wszystko ujęte zostało w lekką, pastelową oprawę graficzną. Licznik czasu działa w trzech trybach: stopera, licznika Pomodoro oraz minutnika. Wybieramy najbardziej adekwatny dla nas sposób, ustalamy kategorię zadania (praca, nauka itp.) i uruchamiamy licznik. Co ważne, narzędzie może działać w trybie "surowym" i nie pozwalać na korzystanie z innych aplikacji podczas sesji skupienia. Nie brakuje oczywiście statystyk z naszych postępów.Wspomniana grywalizacja ma formę mini gry w opiekę nad sympatycznym kotem. Walutą w grze, za którą kupujemy akcesoria czy jedzenie, jest czas skupienia. Jeśli ktoś lubi tego typu zabawę, z pewnością poprawi to motywację do nieprzerwanej pracy czy nauki.Z aplikacji bez trudu możemy korzystać za darmo. Wykupienie subskrypcji w zasadzie ma sens tylko, jeśli potrzebujemy nielimitowanych kategorii czy dodatkowych motywów graficznych.Minusy? Podczas testów zdarzyło się kilka błędów związanych z odświeżaniem powiadomień, a interfejs momentami mógłby być lepiej dopasowany do ekranu smartfona. Brakuje też języka polskiego.Striving to przyzwoita aplikacja wspomagająca walkę z rozpraszaczami. Ma kilka niedociągnięć, ale nie przekreślają one wielu zalet. Warto wypróbować.