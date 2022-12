Instagram pomoże odzyskać konto. Zadebiutowała przydatna funkcja

Niektórzy z pewnością się ucieszą.

Instagram z nowymi funkcjami dla zhakowanych kont

Instagram wzbogacił się właśnie o kilka przydatnych funkcjonalności, które przydadzą się szczególnie osobom zagrożonym utratą konta. Teraz wsparcie platformy w kwestii jego odzyskania będzie konkretniejsze – wszystko dzięki nowej witrynie, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na ten temat. Poza tym rozpoczęto testy nowości pomagających w zabezpieczeniu profili użytkowników. Czego dokładnie należy się spodziewać?Ostatnimi czasy Instagram wprowadza dosyć interesujące funkcje. Zaledwie wczoraj informowaliśmy Was o istotnej aktualizacji aplikacji – zyskała ona m.in. statusy rodem z kultowego komunikatora GG oraz własny odpowiednik BeReal. Teraz natomiast zdecydowano się na poprawę niektórych sekcji bezpieczeństwa i prywatności, co ma ułatwić życie pokrzywdzonym internautom.Powstała właśnie nowa strona pomocy , z której skorzystać mogą osoby bez dostępu do swojego konta. Wystarczy ją odwiedzić i odpowiedzieć na pytanie. Do wyboru jest kilka opcji, lecz na potrzeby artykułu załóżmy, że ktoś postronny zdecydował się na uzyskanie dostępu do naszego konta w dosyć nielegalny sposób. Zaznaczamy więc interesujące nas okienko oraz wpisujemy nazwę użytkownika lub adres e-mail.Instagram powinien wtedy wyświetlić. Mowa tu przede wszystkim o wysłaniu specjalnego kodu na numer telefonu bądź adres e-mail. Poprawne wpisanie otrzymanych cyfr poskutkuje zablokowaniem dostępu do profilu na wszystkich innych urządzeniach. Oczywiście to nie zawsze jest takie proste – dlatego też będzie można bezpośrednio skontaktować się z działem odpowiedzialnym za moderację.Poza tym przypomniano o kończących się już testach narzędzia pozwalającego na, którzy są w stanie potwierdzić naszą tożsamość w przypadku m.in. ataku hakerskiego lub po prostu zwykłej blokady. Funkcja ta powinna zadebiutować na platformie już niedługo – pozostaje uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Poza tym wkrótce powinny pojawić sięprzed ewentualną kradzieżą. Chodzi tu głównie o wysyłanie ostrzeżeń użytkownikom przed próbą akceptacji zaproszenia do obserwacji konkretnej osoby. Może to być bowiem ktoś podejrzany i chcący podjąć niezbyt legalne kroki. To samo tyczy się próby wysłania wiadomości prywatnej – w ten sposób ma zostać ograniczona możliwość bycia oszukanym przez hakerów.poszczególnych kont stanie się ponadto jeszcze bardziej widoczny. Pojawi się on nie tylko w sekcji profilowej, ale także przy nazwie użytkownika na Stories, we wiadomościach prywatnych oraz podczas zwykłego przeglądania postów na głównym feedzie. Dzięki temu konsumenci mają zyskać jeszcze większą świadomość odnośnie do tego, kto publikuje dane treści.Nie mówimy tu o ogromnych nowościach rewolucjonizujących usługę, lecz mimo to są to funkcje mogące okazać się naprawdę przydatne. Część z nich jest już dostępna, niektóre zostaną za to udostępnione dopiero za jakiś czas.Źródło: Instagram