Instagram wprowadza statusy. Nostalgiczna nowość rodem z GG

Czy taka funkcja ma sens w 2022 roku?

Instagram doczekał się kolejnej ciekawej aktualizacji

Instagram zdecydował się właśnie na implementację kilku nowości, które mają jeszcze skuteczniej „połączyć” użytkowników. Mowa tu przede wszystkim o funkcji nazwanej Notes, czyli tekstowych wiadomości pojawiających się przy zdjęciu profilowym. Poza tym wdrożono kilka zmian do Stories oraz specjalne profile grupowe. Przyjrzyjmy się aktualizacji nieco bliżej. Instagram od pewnego czasu zdaje się dosyć mocno eksperymentować. Platforma regularnie wzbogaca się bowiem o funkcje niekoniecznie stanowiące priorytet na liście potrzeb przeciętnych użytkowników. Ostatnio dosyć spory nacisk kładziony jest na sekcję wiadomości oraz wideo – tym samym programiści zdają się kontynuować wizję rozwoju przedstawioną na początku bieżącego roku.Teraz doczekaliśmy się kolejnego update’u, który zdaje się wprowadzać. Chodzi rzecz jasna o tekstowe statusy wyświetlane przy odnośniku do rozpoczęcia konwersacji z konkretnym użytkownikiem. Jeśli więc pamiętacie czasy specjalnych stron zawierających tysiące oklepanych i żenujących opisów, to z pewnością wiecie o czym mowa. Meta okrzyknęła nowość nazwąi twierdzi, że mamy do czynienia z idealnym sposobem na pomoc w nawiązaniu kontaktu z np. nieznajomą osobą i kolejną opcją do spontanicznego zagadania.Tego typu statusy mogą liczyći składać się wyłącznie z tekstu, a także emotikon. Warto jednak wspomnieć, iż jest to funkcja interaktywna – inne osoby mogą kliknąć w pozostawioną przez nas notatkę i bezpośrednio na nią odpowiedzieć. Będą miały na to 24 godziny, po tym czasie krótki post zniknie i pozostanie ustawienie nowego. Trudno mi jednak uwierzyć, że w 2022 roku dużo ludzi zdecyduje się na regularne korzystanie z tego typu narzędzia.To jednak nie wszystkie nowości na Instagramie. Część z nich dotyczy również popularnego formatu Stories – teraz przy jego pomocy będzie można zaprosić znajomych do skorzystania z cieszącej się sporym zainteresowaniem naklejką Add Yours. Gdy dany post zostanie w nią wyposażony, to u dołu ekranu pojawi się specjalny. Dzięki temu narzędzie stanie się jeszcze bardziej interaktywne.Poza tym rozpoczęto testy, nowego sposobu na „uwiecznienie tego, co robimy w danej chwili”. Dokładnie tak – Instagram dopiero teraz zdecydował się na implementację własnego odpowiednika platformy BeReal . Funkcjonalność będzie działać na identycznych zasadach – użytkownik otrzyma w losowym momencie dnia prośbę o wykonanie dwóch zdjęć obrazujących to, co aktualnie dzieje się w jego życiu. Podobne rozwiązanie ma pojawić się niedługo także na Facebooku.Meta zapowiedziała również implementację specjalnych, które pozwolą na dzielenie się publikowaną zawartością wyłącznie z członkami stworzonej grupy zamiast z osobami obserwującymi dane konto. Ta nowość wygląda mi jak idealny sposób na ukrycie niektórych postów za paywallem – byłoby to zgodne z planami firmy jeśli chodzi o udostępnienie płatnych narzędzi.Ostatnią ogłoszoną funkcją jest, do której dostęp mogą uzyskać wyżej wspomniane grupy lub po prostu dwójka znajomych. Na razie narzędzie to znajduje się na dosyć wczesnym etapie rozwoju i trudno określić, kiedy dostęp do niego uzyskają wszyscy użytkownicy.Powyżej opisane nowości to więc kolejny pomysł firmy Meta na sprawienie, by internauci postrzegali Instagram jako usługę, za pomocą której mogą robić coś więcej niż tylko pisać ze znajomymi czy udostępniać wpisy.Źródło: Meta