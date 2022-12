W aplikacji Żappka odnaleziono Żabu. Chcesz się nim zaopiekować?

Pomysł może się przyjąć.

Poszukiwania Żabu zakończone

"Niebawem miną cztery lata od wprowadzenia aplikacji Żappka na rynek. Pobrało ją już ponad 10 milionów osób. Nieustannie dbamy o to, by była ona innowacyjna i wyróżniała się na tle innych tego typu. Teraz ruszamy z testem nowej funkcjonalności, jaką jest Żabu. Dlaczego gra? Bo branża gier jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się na świecie. Wartość globalnego rynku gier mobilnych stale rośnie, szacuje się, że w 2022 roku osiągnie poziom 196,8 mld USD. Wierzymy, że Żabu będzie hitem zarówno wśród starszych, jak i młodszych fanów gier; dostarczy naszym klientom rozrywki, a przy okazji będzie też nowoczesnym narzędziem komunikacji naszej oferty"

Aplikację Żabki pobrało już ponad 10 mln osób

Aplikacja Żabki o nazwie Żappka to pozycja obowiązkowa na smartfonach wszystkich stałych bywalców sklepów należących popularnej w Polsce franczyzy. Zbieranie żappsów, czyli punktów w programie lojalnościowym oraz wymienianie owych punktów na nagrody to tylko jedna z kilku atrakcji, jakie czekają na jej użytkowników. Najnowszą stanowi opieka nad wirtualną żabą o imieniuW dniachtego roku każdy chętny może zarejestrować się na stronie zabu.zabka.pl i stać się jednym z, którzy będą mogli zaopiekować się Żabu. To wirtualny bohater dostępny w mobilnej grze stworzonej przez Żabkę. Celem graczy jest tu opieka miłującego częste kąpiele i jabłka płazem o wzroście ok. 4 cm.Trójwymiarowa żaba reaguje na zachowania użytkownika, zdobywając kolejne poziomy wraz z kolejnymi zakupami dokonywanymi w sklepach Żabka. Jedna wydana złotówka to pięć much, które zje zielony zwierz. Poziom jego doświadczenia zwiększa się także, gdy użytkownik aplikacji Żappka zamienia punkty (żappsy) na nagrody. Każdy Żabu może wyglądać inaczej za sprawą przedmiotów kosmetycznych.Po osiągnięciu wybranych poziomów na gracza czekają skrzynki z nagrodami, zawierające darmowe żappsy, produkty i zniżki na zakupy. Uczestnicy, którzy przejdą wszystkie 100 poziomów i ukończą grę, otrzymają niespodziankę.– mówi Dino Metaxas, director of digital acceleration w Żabka Polska.Gra zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników Żappki w 2023 roku.Żabka wkracza na rynek gier mobilnych? To raczej jednorazowy "wybryk".Aplikacja sieci sklepów Żabka znajduje się w naszej bazie aplikacji oraz oficjalnych sklepach z aplikacjami Google Play, App Store i Huawei AppGallery. Pobierzesz ją bezpośrednio z poziomu swojego urządzenia mobilnego lub korzystając z poniższych odnośników.Źródło: Żabka