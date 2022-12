Inne sklepy z aplikacjami trafią na iPhone'a? Apple coś kombinuje

Od iOS 17.

Wygląda na to, że w niedalekiej przyszłości Apple pozwoli użytkownikom zainstalować alternatywne sklepy z aplikacjami w oprogramowaniu iOS - donosi Mark Gurman z Bloomberga, który ma znajdować się blisko całej sprawy. Opisywana zmiana brzmi jak abstrakcja, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, jak Apple od lat stara się trzymać kontrolę nad swoim oprogramowaniem.Skąd miałaby w takim razie wynikać ta zmiana?Opisywane wyżej plany mają być związane bezpośrednio z UE Digital Markets Act, który ma na celu stworzenie otwartego, konkurencyjnego rynku na terenie Unii Europejskiej. Nowe przepisy wejdą w życie w okolicach 2024 roku - wtedy, kiedyrównież implementacji interfejsu USB typu C w większości urządzeń.

fot. Unsplash.com

Nowe prawo oznacza, że Apple będzie musiało nie tylko zezwolić na nowe, alternatywne sklepy z aplikacjami innych firm, ale również na tak zwany “sideloading”, czyli możliwość instalacji oprogramowania pobranego bezpośrednio z sieci przez użytkownika. Kierownictwo Apple od dawna nazywa tego typu działanie “najlepszym przyjacielem” dla cyberprzestępców i hakerów.W oficjalnym komunikacie prasowym UE możemy przeczytać, że najpóźniejsza data wprowadzenia zmian wynikających z prawa DMA będzie obowiązywała od 6 marca 2024 roku. Apple rozważa odwołanie się od zmian i wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń ze swojej strony - na przykład weryfikację zewnętrznych aplikacji oraz możliwe pobieranie opłat za sideloading (jakkolwiek kuriozalnie by to nie brzmiało).Nie wiadomo również, jak na tym wszystkim ucierpi interoperacyjność takich aplikacji, jak na przykład iMessage. Na ten moment Apple skupia się jednak na czym innym. Firma poinformowała, że dostosuje się do wymogów UE w zakresie złącza USB typu C.Na wprowadzenie go do iPhone’ów firma ma również czas do 2024 roku.Źródło: Bloomberg / fot. Unsplash.com