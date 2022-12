TikTok ułatwi oglądanie nagranych poziomo filmików. Nowość rodem z YouTube

Funkcja, która może się przydać.

TikTok już niedługo wprowadzi tryb pełnoekranowy

Źródło: TechCrunch

Wszystko wskazuje na to, że TikTok już niedługo wzbogaci się o specjalny tryb pełnoekranowy, który ułatwi oglądanie materiałów nagranych w orientacji horyzontalnej. Mowa tu o dosyć interesującym rozwiązaniu mogącym zainteresować nie tylko zwykłych użytkowników, ale także twórców – otrzymają oni bowiem kolejne narzędzie pozwalające na publikowanie ciekawszych i kreatywniejszych materiałów. Przyjrzyjmy się nowości nieco bliżej.Osoby odpowiedzialne za TikToka regularnie próbują jeszcze bardziej zaangażować swoich odbiorców i sprawić, by nie chcieli oni sięgać po konkurencyjne platformy. Jest to dosyć powszechne zachowanie – niemalże wszystkie popularne usługi „pożyczają” od siebie popularne w danym czasie funkcje i raczej nikogo to już nie dziwi. Właśnie mamy do czynienia z kolejną tego typu sytuacją.Redakcja portalu TechCrunch otrzymała potwierdzenie trwających testów tytułowego narzędzia – dostęp do niego mają już podobno nieliczni konsumenci. Podczas przeglądania materiałów na TikToku zaczął pojawiać im się, po kliknięciu którego odtwarzany właśnie klip obraca się o dziewięćdziesiąt stopni, by móc go oglądać w widoku horyzontalnym. Wtedy też interfejs ulega zmianie – internauta ma chociażby do dyspozycji pasek postępu rodem z YouTube . Nie da się ukryć, iż nowość może okazać się przydatna.Warto bowiem przypomnieć, iż od niedawna na TikToku można publikować materiały. Tryb pełnoekranowy to więc nic innego jak zwiększenie liczby funkcjonalności zachęcających do oglądania, jak i publikowania dłuższych form na popularnej platformie. Wiele osób uznaje tego typu kroki za pstryczek w nos wymierzony YouTube’owi i próba odebrania widowni – osobiście nie zgadzam się z tymi argumentami.Nie da się jednak ukryć, że implementacja wyżej opisanego narzędzia. Poradniki odnośnie makijażu, gotowania czy innych spraw wręcz proszą się o publikację w orientacji horyzontalnej. Oczywiście – do tej pory można było po prostu odwrócić telefon, a influencerzy za pomocą kilku kliknięć byli w stanie dodać prośbę o uczynienie tego. Testowana nowość zrywa jednak z tym irytującym zjawiskiem i wręcz zachęca do wyrażania siebie w „dowolny sposób”.Nie wiadomo jednak, kiedy TikTok zdecyduje się na powszechne wprowadzenie trybu pełnoekranowego. Na raziei zapewne przez czas trwania testów zmieni się nie tylko sam wyżej widoczny interfejs, ale też niektóre zasady działania nowości. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło: TechCrunch