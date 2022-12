Firefox 108 wydany. Przeglądarka stała się mniej zasobożerna

Zaktualizuj ją już teraz.

Zgodnie z harmonogramemudostępniła 13 grudnia kolejną aktualizację dla swojej przeglądarki. Od teraz stabilne wydanie Firefoxa jest więc dostępne w wersji 108. Choć aktualizacja nie jest duża, zawiera kilka istotnych zmian i dlatego warto ją zainstalować. Przekonaj się, o jakich zmianach mowa.Po pierwsze, od teraz wszystkie karty działające w desktopowej wersjiw tle (w systemie Windows 11) domyślnie korzystają z trybu wydajności. Oznacza to, że są mniej zasobożerne, co wpływa korzystnie na ogólną zasobożerność przeglądarki.

Karty działające w Firefox 108 w tle automatycznie przechodzą w tryb wydajności. | Źródło: Mozilla

Mozilla Firefox – jak zaktualizować?

Na dodatek, Mozilla wprowadziła w Firefoxie nowy skrót klawiszowy -. Pozwala on szybko uruchomići sprawdzić, jakie procesy zużywają zbyt dużo zasobów.Oczywiście,to też wiele poprawek błędów i łatek związanych z bezpieczeństwem. Na przykład, naprawiono błąd, który sprawiał, że niektóre znaki (używane w językach innych niż angielski) nie wyświetlały się poprawnie w plikach PDF. Sprawiono też, że domyślne ustawienie Paska zakładek, czyli „Wyświetlaj tylko w nowej karcie” działa już poprawnie w przypadku nowych pustych kart.Pełną listę zmian wprowadzonych w Firefox 108 znajdziesz na stronie Mozilla . Kolejna wersja przeglądarki, Firefox 109, powinien zadebiutować 17 stycznia 2023 roku.Aby zaktualizować przeglądarkę Firefox na swoim komputerze, wystarczy że przejdziesz do jej Ustawień, a w nich do sekcji Aktualizacje przeglądarki Firefox. Gdy to zrobisz, Firefox natychmiast rozpocznie sprawdzanie dostępności aktualizacji i samodzielnie ją pobierze, jeśli jest dostępna. Jeśli aktualizacja będzie gotowa do instalacji, kliknij w baner z napisem, aby uaktualnić przeglądarkę Firefox.