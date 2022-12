Nowy Media Player z Windows 11 trafi do Windows 10 już niebawem

W nim także zastąpi aplikację Muzyka Groove.

Media Player w Windows 10

Na początku roku w systemie Windows 11 pojawił się nowy Media Player (w polskiej wersji językowej), który zastąpił aplikację o nazwie. To duchowy spadkobierca klasycznego odtwarzacza, ale rzecz jasna odpowiednio dostosowany do dzisiejszych standardów, zwłaszcza pod względem stylistycznym.Od dawna wiadomo, że nowy Media Player ma trafić także do. Wygląda na to, że to nastąpi już wkrótce, albowiem aplikacja ta właśnie niespodziewanie pojawiła się wWindows 10 w ramach programuWarto w tym miejscu przypomnieć, że ramach programu Insider chętne osoby mogą testować funkcje zmierzające do systemów Microsoftu w trzech różnych kanałach – Dev, Beta, i Kanale Wersji Zapoznawczej. W kanale Dev wdrażane są opcje najbardziej eksperymentalne, z których nie wszystkie mogą przejść dalej, w kanale Beta opcje znacznie pewniejsze, a w kanale Wersji Zapoznawczej opcje niemal gotowe na swój debiut w stabilnym wydaniu Windows 10 lub Windows 11. Jako że Media Player trafił już do Kanału Wersji Zapoznawczej Windows 10, jego premiera w stabilnym wydaniu jest tylko kwestią czasu.Nowy Media Player bazuje na frameworkui języku projektowaniaMicrosoftu. Rzecz jasna, w Windows 10 nie posiada on zaokrąglonych rogów i nie wykorzystuje motywu, ale jego wygląd wciąż przywodzi na myśl Windows 11.