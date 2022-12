Windows 11 nadal można aktywować z użyciem klucza do Windows 7. Za darmo

Sprawdź jak.

Stara metoda, która nadal działa

Windows 11 – jak aktywować z użyciem klucza do Windows 7 lub Windows 8/8.1?

Windows 11 Media Creation Tool. | Źródło: mat. własne

Aktywuj Windows 11 z użyciem klucza do starszego systemu w aplikacji Ustawienia. | Źródło: mat. własne

Windows 11 to dobry system

Jak wiadomo, użytkownicy systemumogą uzyskać dostęp do systemuzupełnie za darmo. Wystarczy dokonać bezpośredniej aktualizacji za pośrednictwem usługi Windows Update lub dokonać czystej instalacji Windows 11 i użyć przy niej klucza do Windows 10. Co jednak ciekawe,, nie tylko, ale również…. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę.Dlaczego Windows 11 można aktywować z pomocą klucza do Windows 7? Najwyraźniej Microsoft chce, aby jak najwięcej osób użytkowało jego najnowszy system. Oficjalnie firma nie komunikuje, że klucz do starego systemu można wykorzystać do bezpłatnej aktywacji Windows 11, ale jednocześnie tego nie zabrania i nie blokuje omawianej metody aktywacji.Pewnie zastanawiasz się, czy licencja na system Windows po zastosowaniu omawianego ulepszenia jest ważna. Jak dotychczas Microsoft wysyłał w tej sprawie niejednoznaczne sygnały. Jedno jest jednak pewne – jak dotychczas osoby, które z niego skorzystały (także by aktywować Windows 10 długo po oficjalnym terminie ) nie poniosły żadnych konsekwencji. Ich system nie został zdezaktywowany, a wobec nich nie zostały podjęte żadne kroki prawne.Mimo wszystko poniższą metodę radzę stosować tylko w przypadku komputerów prywatnych.Aby wykorzystać klucz do licencji systemu Windows 7 lub 8/8.1, by aktywować Windows 11, wpierw musisz zainstalować Windows 11 na swoim komputerze. Aby dokonać instalacji, pobierz program Windows 11 Media Creation Tool i utwórz z jego pomocą nośnik instalacyjny systemu Windows 11. Nośnikiem tym może być pendrive.Wykorzystaj nośnik instalacyjny, aby zainstalować Windows 11 na komputerze. Co istotne, podczas instalacji zostaniesz poproszony o podanie klucza licencyjnego. Na tym etapie skorzystaj z opcji „Nie mam klucza produktu”, albowiem wpisanie klucza do starego systemu już teraz może nie zakończyć się sukcesem. System będziesz mógł aktywować później.Po zakończeniu instalacji, skonfigurowaniu systemu i uruchomieniu go, przejdź do aplikacji. W niej znajdź zakładkę. Tam kliknij w baner z napisem „Zmień klucz produktu”. W okienku, które wyskoczy, wpisz klucz do Windows 7 lub Windows 8/8.1. Voila, twój system Windows 11 powinien być już aktywowany.Dlaczego warto korzystać z systemu Windows 11? Jasne, może nie posiada on kilku funkcji, którymi mogą cieszyć się użytkownicy Windows 10, ale jest znacznie nowocześniejszy niż starszy system i oferuje też zupełnie nowe funkcje, takie jak Snap Layouts i Snap Groups.Oczywiście, system Windows 11 jest też dużo bezpieczniejszy niż niewspierany już Windows 7 i Windows 8, a także niewspierane wersje Windows 10. Dlatego gorąco zachęcam do porzucenia starszych systemów i instalacji Windows 11.Źródło: Neowin / fot. tyt. własne