Sztuczna inteligencja DALL-E 2 teraz tworzy obrazy za darmo. Wykorzystaj ten trik

Miła niespodzianka.

Dall.E 2 w wyszukiwarce Microsoft Bing

O możliwościach sztucznej inteligencjipo raz ostatni wspominałem wtedy, gdy za jej pomocą postanowiono stworzyć ostatnie selfie na Ziemi . Dostęp do Dall.E 2 do tej pory był mocno ograniczony, ale każdy mógł wypróbować alternatywę w postaci mniej zaawansowanej Dall.E mini. Dobre wieści są takie, że z Dall.E 2 już teraz skorzystają wszyscy chętni, a to za sprawą Microsoftu i najnowszej aktualizacji wyszukiwarki internetowej Microsoft Bing.Microsoft ogłosił w październiku tego roku, że zintegruje z wyszukiwarkąopcję generowania obrazów przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji Dall.E 2. Obietnica ta właśnie się zmaterializowała, a z funkcji mogą korzystać mieszkańcy wielu regionów świata. Zła wiadomość polega na tym, że w tym gronie nie znaleźli się jeszcze Polacy. Dobra jest taka, że jeśli masz, ominiesz blokadę geolokalizacyjną.oferuje m.in. przeglądarka Opera