Zużycie RAM przez Chrome spadnie. Sprawdź dwie nowe funkcje już teraz

Google ratuje reputację Chrome.

Chrome z mniejszym wykorzystaniem RAM

Fakt, że przeglądarka internetowa Google Chrome zużywa dużo RAM-u stał się w zasadzie memem. Najpopularniejsza z przeglądarek na świecie, z której korzysta blisko 3/4 wszystkich internautów, znana jest ze swojego sporego zapotrzebowania na zasoby. Przekłada się to niestety na przykład na szybsze rozładowywanie baterii w laptopach, ale też wolniejsze działanie najmniej wydajnych komputerów. Sytuację poprawia nieco nowy i opisywany przez nas kilka dni temu tryb oszczędzania energii, ale Google stwierdziło, że to nie wystarczy. Dwie nowe funkcje eksperymentalne mają poprawić reputację Chrome, jeszcze mocniej ograniczając wykorzystanie pamięci RAM.Niektórzy śmieją się, że to nie gry AAA i kopanie kryptowalut w największym stopniu obciąża komputer. Czasem wystarczy po prostu uruchomić Chrome, włączyć kilkanaście kart i obserwować to, jak sprzęt zaczyna się męczyć. Google zdaje sobie sprawą z tego, że Chrome jest obiektem kpin i robi w ostatnim czasie wiele, aby zmienić to postrzeganie. W Chrome Canary dla Windows, macOS i ChromeOS pojawiły się dwie nowe funkcje -(Memory Saver i Energy Saver).to tryb, który można włączać i wyłączać ręcznie. Przedstawiciele Google podają, że przeglądarka po jego aktywacji zużyje "nawet 40 procent mniej pamięci RAM", wyrzucając bezczynne karty z pamięci RAM. Google tłumaczy, że wszelkie nieaktywne karty zostaną ponownie załadowane, gdy będą potrzebne. Wiąże się to z utratą stanu karty, ale w pewnych sytuacjach nie ma to znaczenia. Pytanie brzmi: komu będzie się chciało tyle klikać?