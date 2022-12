Discord nie działa. Trwa awaria 10.12.2022 r.

Discord na komputerze nie pozwala na zalogowanie się, aplikacja mobilna działa

"Update Failed - retrying in..."



Źródło: mat. własny z Downdetector





Źródło: mat. własnyDiscord na komputery przestał działać rano 10 grudnia 2022 roku. To globalna awaria. Próba zalogowania do aplikacji desktopowej skutkuje wyświetleniem komunikatuSkala problemu jest spora, ale nie aż tak duża przez to, że większość osób korzysta z Discorda mobilnie.Firma zna już problem i pracuje nad jego rozwiązaniem.