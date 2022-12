Microsoft Edge porzuca wsparcie dla Windowsa 7 i 8

To koniec pewnego etapu.

Microsoft Edge 109 ostatnią wersją przeglądarki dla Windowsa 7

Harmonogram wydawania aktualizacji dla Microsoft Edge / Źródło: Microsoft

Microsoft Edge to kolejna przeglądarka, która kończy ze wsparciem dla systemów Windows 7, 8 oraz 8.1. Oznacza to, że użytkownicy nie będą już otrzymywać jakichkolwiek aktualizacji - także tych poprawiających bezpieczeństwo i usprawniających kwestie prywatności. Programiści zachęcają więc do przejścia na nowszą wersję oprogramowania, aby uniknąć pewnych nieprzyjemności.Poprzednie odsłony systemu od giganta z Moutain View powoli odchodzą na wieczny spoczynek. Mnóstwo deweloperów zdecydowało się na ich porzucenie, co nie jest zbyt wielkim zaskoczeniem - już na początku przyszłego roku doczekamy się wbicia gwoździa do trumny rozszerzonego wsparcia dla Windowsa 7 . Podobny los czeka systemy Windows 8 oraz 8.1.Nic więc dziwnego, że producenci przeglądarek internetowych nie chcą już dłużej inwestować w martwe oprogramowanie. Nie tylko ze względu na ich niezbyt pokaźną bazę aktywnych użytkowników, ale również z powodów bezpieczeństwa i większej podatności na atak ze strony hakerów. Tego typu decyzja została podjęta chociażby przez Google Chrome czy Firefox Teraz na wykonanie podobnego kroku zdecydowały się osoby odpowiedzialne za Microsoft Edge . Za pośrednictwem specjalnego wpisu poinformowano, że. Potem już użytkownicy nie zobaczą jakiegokolwiek patcha poprawiającego chociażby zabezpieczenia. Update pojawi się planowo 12 stycznia 2023 roku.Microsoft nie ma zbyt wielu rozwiązań dla osób chcących pozostać przy starszych systemach. Jedynym jest po prostu przejście na Windowsa 10 lub 11 i raczej trudno dyskutować tu o innych alternatywach. Najbardziej- spora część z nich wciąż aktywnie użytkuje stabilne i sprawdzone edycje oprogramowań.W takich przypadkach przejście na nowe środowisko niekoniecznie jest łatwe i Microsoft zdaje sobie z tego sprawę - gigant poinformował jednak, że programiści otrzymali wystarczającą ilość czasu do aktualizacji. Warto też zaznaczyć, iż koniec wsparcia dla Edge oznacza także zaprzestanie wydawania aktualizacji do Webview2 Runtime.Źródło: Microsoft