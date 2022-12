5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #316]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Sleep Fruits

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 45,99 zł-299,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

W tym tygodniu proponujemy nowoczesny tytuł dla osób zainteresowanych medytacją, ciekawe narzędzie do tworzenia notatek, a także aplikację do nauki gry na ukulele. Mobilni gracze będą mogli zmierzyć się z tytułem dla fanów klasycznych bijatyk oraz zabawną grą typu idle clicker.

noteit

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 11,99 zł-90,99 zł za element / Android: 7.0 i nowsze

Nowoczesny tytuł dla osób zainteresowanych medytacją i szeroko rozumianą tematyką mindfulness. Oferuje bogatą bibliotekę dźwięków i nagrań przygotowanych przez specjalistów. Wspomagają one różne obszary: poprawiają koncentrację, ułatwiają zasypianie, dbają o obniżenie poziomu stresu itd.Wszystko ujęte zostało w lekki interfejs z możliwością personalizacji wyświetlanego tła. Za darmo otrzymujemy dostęp do części materiałów. Pełna biblioteka wymaga wykupienia subskrypcji.

Ukulele by Yousician

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Produkty w aplikacji: 24,99 zł-199,99 zł za element / Android: 7.0 i nowsze

Ciekawe narzędzie do tworzenia notatek. Przeznaczone jest głównie dla par - pozwala bowiem na otrzymywanie notatek od partnera bezpośrednio na ekran główny smartfona (za pomocą widżetu). Wystarczy powiązać aplikacje na obu smartfonach, wpisując podany kod uwierzytelniający. Edytor pozwala na wpisywanie tekstu, rysowanie czy dodawanie zdjęcia.Przesyłane notatki możemy wyświetlać również w formie animacji, co dodaje osobistego charakteru.

Final Fighter

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,69 zł-499,99 zł za element / Android: 4.4W i nowsze

Interaktywne narzędzie do nauki gry na ukulele. Aplikacja oferuje szeroki zestaw ćwiczeń, lekcji wideo itp. Wszystko ujęte zostało w krótkie sesje nauki i liczne elementy tak zwanej grywalizacji. Możemy od samego początku uczyć się na popularnych piosenkach, aplikacja korzysta z mikrofonu w smartfonie, żeby na bieżąco informować nas o postępach.Darmowa wersja wiąże się z ograniczonym materiałem i czasem gry. Odblokowanie całej zawartości wymaga wykupienia subskrypcji.

Canned Heroes

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 1,79 zł-79,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Tytuł dla fanów klasycznych bijatyk. Oprawa graficzna została starannie wykonana i przywodzi na myśl gry tego typu znane użytkownikom konsol. Warstwa fabularna nie jest przesadnie rozbudowana - rozgrywka sprowadza się do toczenia pojedynków 1 vs 1. Do wyboru mamy szereg bohaterów, każdy z innymi atakami specjalnymi.Pozostałej aspekty to klasyka gatunku: pasek życia i mocy, kombinacje przycisków i dynamiczna zabawa (również online).

Zabawna gra fabularna typu idle clicker. Oferuje niespieszną rozgrywkę z elementami RPG. Charakterystyczna oprawa graficzna nawiązuje do komiksów. Przemierzamy miasteczko i mierzymy się z falami przeciwników, nie brakuje również walk z bossami. Po drodze zbieramy przydatne przedmioty i monety, które wykorzystujemy do ulepszania bohaterów. Z czasem zbieramy całą drużynę postaci-puszek o odkrywamy kolejne elementy historii.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!