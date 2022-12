Puzzle Breakers - łączenie 3 elementów to tylko pretekst (recenzja gry)

Wciągający i kolorowy tytuł dla każdego.

Puzzle Breakers – udane połączenie gry match-3 z RPG

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 3,99 zł-539,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Gry typu match-3, w których łączymy kolorowe kształty, kojarzą się często z banalną rozgrywką i cukierkową oprawą. W sklepach z aplikacjami znajdziemy obecnie również produkcję, które przełamują ten schemat.Puzzle Breakers jest tego dobrym przykładem. Mamy tu bowiem do czynienia z mieszanką wspomnianego gatunku match-3 z pojedynkami turowymi i otoczką znaną z tytułów RPG. Wszystko osadzone w kolorowym świecie fantasy.Mechanika match-3 została wkomponowana w walkę. Łącząc elementy atakujemy wrogów. Mamy do dyspozycji również bohaterów z atakami specjalnymi i pasek życia naszej drużyny. Przypadkowe przesuwanie palca po ekranie zda się na nic - wygrywanie pojedynków, szczególnie z innymi graczami, wymaga odpowiedniej strategii i nieustannego rozwoju bohaterów. Nie brakuje również trybu kampanii, walk z bossami i rozwoju królestwa.Gra nie przytłacza reklamami, ale chętnie przypomina o możliwości zakupu dodatkowych środków. Mikropłatności nie są jednak wymagane do spokojnej gry.Minusy? Interfejs momentami nie pasuje do ekranu smartfona - przyciski są zbyt małe itp. Puzzle Breakers to solidna propozycja. Ciekawie wykorzystuje mechanikę match-3 i daje sporo frajdy. Tytuł można polecić każdemu.