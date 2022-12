Windows 11 otrzyma wbudowane narzędzie do nagrywania ekranu

To świetne wieści.

Nowość dostępna w programie Insider

Narzędzie Wycinanie pozwoli w Windows 11 nagrywać nawet wycinek ekranu.

„Wiemy, że Narzędzie Wycinanie jest ulubionym narzędziem wielu członków programu Insider, a więc jesteśmy podekscytowani, mogąc wprowadzić w tej aktualizacji wbudowane narzędzie do nagrywania ekranu.”

"Narzędzie Wycinanie zawsze pozwalało szybko i łatwo przechwytywać treści i dzielić się nimi ze swojego komputera, a wraz z wbudowanym narzędziem do nagrywania ekranu rozszerzamy te możliwości na kolejne typy treści.”

Narzędzie Wycinanie z opcją nagrywania ekranu. | Źródło: Microsoft

Coś, na co większość z nas musi poczekać

wyposażył Windows 11 w wiele przydatnych narzędzi. Mamy w nim na przykład, które pozwala szybko wykonać wycinek ekranu i dokonać jego edycji czy aplikację Clipchamp umożliwiającą edytowanie materiałów wideo. Póki co brakuje w nim jednak narzędzia przeznaczonego stricte do nagrywania ekranu.Jasne, wiele osób wykorzystuje do nagrywania ekranu w Windows 11 aplikacjępreinstalowaną w systemie. Niemniej, nie działa ona we wszystkich aplikacjach i pozwala nagrywać tylko jedną aplikację na raz. Jak się jednak okazuje, w końcu Windows 11 otrzyma narzędzie dedykowane nagrywaniu ekranu.Nowe narzędzie ma być częścią aplikacji Narzędzie Wycinanie. Pozwoli ono na nagrywanie nie tylko całego ekranu, ale również jego wybranego wycinka.Narzędzie Wycinanie jest już poszerzone o nowe narzędzie do nagrywania ekranu w najnowszej kompilacji Windows 11 wydanej w kanale Dev programu. Narzędzie Wycinanie posiada je, jeśli jest zaktualizowane do wersji, wyjaśnił Dave Grochocki, główny menedżer produktu ds. aplikacji preinstalowanych w Microsofcie.Kiedy narzędzie do nagrywania ekranu zadebiutuje jako część Narzędzia Wycinanie w stabilnym wydaniu Windows 11? Kto wie. Może to nastąpić za długie tygodnie, a nawet miesiące. Wygląda jednak na to, że Microsoft jest zdeterminowany, by prędzej czy później udostępnić je wszystkim użytkownikom.Na razie musimy po prostu na omówioną nowość cierpliwie czekać. Rzecz jasna, nie jest to jedyna nowa funkcja Windows 11 godna wyczekiwana. Windows 11 ma też bowiem otrzymać chociażby wyszukiwarkę w menedżerze zadań, kolejne opcje personalizacji paska zadań i nie tylko.Źródło: Microsoft / fot. tyt. Microsoft