Najdziwniejsze i najciekawsze reklamy Microsoftu. Czwarta Cię zaskoczy

Mamy weekend, a to oznacza luźniejsze tematy. Tym razem przygotowałem coś związanego z oprogramowaniem oraz działalnością firmy Microsoft. Postanowiłem zebrać dla Was w jednym miejscu wszystkie najciekawsze, najdziwniejsze i najlepsze spoty reklamowe dotyczące systemów Windows. Materiałów jest cała masa, w związku z czym starałem się wyszukać perełki z różnych okresów historii firmy. Popisy Steve'a Ballmera wcale nie są najlepszym, czym Microsoft próbował zaskoczyć konsumentów na przestrzeni minionych dekad, gwarantuję Wam.Tak, Microsoft nagrał rapsy o swoim oprogramowaniu. Do Paktofoniki sporo tu brakuje, ale Oliwka Brazil raperom Microsoftu może czyścić buty. Iks de.Japonia. I wszystko jasne. Japońskie programy telewizyjne są dziwne. Japońskie teleturnieje są dziwne. Japońska reklama Windows 3.1 też była dziwna. Windows, Windows, Windows... Windows.Jak lepiej zareklamować menu Start w Windows 95, niż utworem "Start Me Up" od The Rolling Stones? Obejrzyjcie, a już zawsze ten element interfejsu systemu Microsoftu kojarzyć będziecie z tym właśnie kawałkiem.Przyjaciele to serial komediowy cieszący się z końcem lat 90' XX wieku gigantyczną wręcz popularnością. Na jej fali stworzono wideoporadnik do Windows 95 z udziałem gwiazd znanych z sitcomu, który przybrał formę... sitcomu, a jakże. Tak, coś takiego faktycznie powstało i omawiało najciekawszego funkcje systemu, odpowiadając przy tym na najczęściej zadawane pytania użytkowników.Windows 2000 w Europie reklamowany był hip-hopową piosenką napisaną specjalnie na potrzeby klipu z genialnym hasłem reklamowym, które po dziś brzmi doskonale... ale tylko w oryginale:Po polsku mówimy o "oknie na świat", więc tłumaczenie nie ma już tak mocnego wydźwięku. Ach, te niuanse językowe.Kojarzycie wszystkie te kiczowate reklamy z telezakupów Mango? Z bezradnymi ludźmi, którzy nie potrafią wykonać najprostszych czynności i marketingowcami zachowującymi się tak, jakby chwilę wcześniej zażyli amfetaminę? No to tak właśnie zachowywał się Steve Ballmer zachwalający nowego Windowsa XP.Na początku 2010 roku Microsoft Japan wyprodukował garść reklam o tematyce anime, opartych na memie OS-tan, uosabiającym różne systemy operacyjne do kawaii anime dziewcząt. Ta z 2010 roku pokazuje funkcje systemu Windows 7, w tym... wczesną obsługę dotykową.Reklama Microsoft Windows Phone 8 z początku 2010 roku wyśmiewała smartfony iPhone i Samsung Galaxy. Wyśmiewała smartfony Apple i Samsunga, pozycjonując Lumię 920 jako kolorową alternatywę. Ech, ten Windows Phone to dopiero było oprogramowanie, co?Nie mam pojęcia, kiedy minęło mi ostatnie 5 lat. Mniej więcej tyle czasu minęło od dnia, w którym Microsoft udostępnił swój "musical" reklamujący paczkę graficzną Super Duper Graphics Pack dla Minecrafta, dzięki której kultowa produkcja wyglądała lepiej, wzbogacona o shadery i liczne efekty graficzne. Jak wiele innych projektów Microsoftu, Super Duper Graphics Pack został uśmiercony, a NVIDIA zmiażdżyła to, co oferował Minecraftem RTX.We All Win to reklama emitowana w trakcie Super Bowl w 2019 roku. Widzimy na niej wywiady z sześcioma młodymi niepełnosprawnymi chłopcami i ich rodzinami. Wspólnie opowiadają o tym, jak kontroler Xbox Adaptive zmienił wrażenia z grania i pomógł im połączyć się z przyjaciółmi na całym świecie. Reklama uderzała we właściwe struny.Danny Trejo is Addicted to Creativity to reklama stworzona przez agencję Jung von Matt dla Microsoftu w 2018 roku. Danny Trejo, aktor znany m.in. z filmu "Maczeta" oraz innych dzieł kina akcji, opowiada w niej w grupie wsparcia uzależnień o swojej... ekipie napadowej tylko po to, by ujawnić przy tym, że jest uzależniony od kreatywności. Swoje rysunki prezentuje na tablecie Microsoft Surface.Źródło: mat. własny / YouTube