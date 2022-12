AOMEI rozdaje programy warte 5788 złotych za darmo. Na liście same hity

Musisz to zobaczyć.

Programy od AOMEI za darmo

AOMEI Backupper Pro za darmo

AOMEI FoneTool Pro za darmo

AOMEI MyRecover Pro za darmo

AOMEI Partition Assistant Pro za darmo

AnyViewer Pro za darmo

Sticky Password Premium za darmo

Wise Care 365 Pro za darmo

Ashampoo WinOptimizer za darmo

IObit Driver Booster Pro za darmo

Text Edit Plus za darmo

SwifDoo PDF Pro za darmo

DoYourData Uninstaller Pro za darmo

VideoProc Converter za darmo

WinX HD Video Converter za darmo

WonderFox Video Watermark za darmo

RecMaster Pro za darmo

iTop Screen Recorder Pro za darmo

Fast Video Downloader za darmo

Audials One 2023 za darmo

Ashampoo Photo Optimizer za darmo

Franzis Image Editing Suite za darmo

Istnieją promocje tak dobre, że po prostu nie można ich przegapić. Nie można i już. Żadnych wymówek. Mówię tu przede wszystkim o wszelakich okazjach zakładających, że na produkty udostępnione w ich ramach nie wydacie ani złotówki. Darmowe gry na Epic Games to dobry przykład. Świetny stanowi też świąteczny giveaway organizowany przez firmę AOMEI. W jego ramach producent rozdaje za darmo oprogramowanie warte 1300 dolarów, czyli ok. 5800 złotychAOMEI to producent wielu programów lubianych zwłaszcza przez zaawansowanych użytkowników komputerów oraz smartfonów. W swojej ofercie ma narzędzia ułatwiający backup iOS, backup Windows, backup Androida, konwertowanie partycji systemowej z MBR do GPT w Windows 11, menedżer haseł, cleaner Windowsa, program do edytowania PDF, program do skutecznego odinstalowywania programów, konwerter wideo i wiele, wiele innych. Teraz programy te możesz otrzymać za darmo. De facto dostaniesz licencję na używanie każdego z nich przez 1 rok.Świąteczna promocja AOMEI rozpoczęłą się 8 grudnia i potrwa do 27 grudnia 2022 roku. Objęto nią 21 programów wartych łącznie 1300 dolarów. Wszystkie odbierzesz za darmo, choć będziesz musiał odrobinę poklikać. Warto to zrobić, bo cała masa narzędzi jest. Nawet jeśli nie skorzystasz z nich teraz, będziesz mógł to zrobić w późniejszym czasie (z małym, o którym wspominam nieco niżej).W okresie świątecznym odbierzesz następujące aplikacje:Wystarczy przejść na stronę akcji AOMEI i klikać przyciskpod interesującymi Cię programami. Każdy przycisk powoduje nieco inne działanie. Czasem pobierzesz paczkę z programem i instrukcją obsługi do pobrania rocznego kodu aktywacyjnego, czasem od razu zostaną wyświetlone instrukcje.kody aktywacyjne należy wykorzystać przed 28 grudnia 2022 roku. Po tym terminie stracą one ważność. Kody uprawniają do korzystania z aplikacji na własny użytek i nie mogą być sprzedawane. W innym razie producent zastrzega możliwość zdalnego ich wyłączenia.Źródło: AOMEI, mat. własny