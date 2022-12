Jak zrobić trójwymiarowy awatar w WhatsApp? Sprawdź nową funkcję

Aplikacja z nową funkcją.

Awatary w WhatsApp

„Wysłanie awatara jest szybkim i atrakcyjnym sposobem na podzielenie się emocjami ze znajomymi i z rodziną. Może to też być doskonały sposób zaprezentowania siebie bez użycia prawdziwego zdjęcia, co zwiększa poczucie prywatności.”

WhatsApp – jak stworzyć swój awatar?

Rozważasz zmianę zdjęcia profilowego w usłudze? Od teraz możesz stworzyć w niej trójwymiarowy awatar, który będzie pełnił jego rolę.zapowiedziała wprowadzenie awatarów do WhatsAppa ledwie wczoraj, a już w trafiają one do użytkowników w najnowszej aktualizacji. Sprawdź jak działają.Wprowadzenie awatarów do WhatsAppa oznacza, że od teraz możesz stworzyć w usłudze, która stanie się Twoim nowym zdjęciem profilowym. Poza tym, pozwoli Ci ona wyrażać emocje z pomocą, informuje Meta.Aby utworzyć awatar na WhatsAppie, wystarczy przejść do Ustawień aplikacji, a następnie opcji zmiany zdjęcia profilowego. Zamiast robić sobie zdjęcie lub wybierać obraz z galerii będziesz mógł spersonalizować własnego awatara.Meta pozwala we WhatsAppie wybraćawatara (spośród 27 odcieni), jego, strój, i, spersonalizowaći nie tylko. Opcje są dość rozbudowane, ale w przyszłości mają zostać rozbudowane jeszcze bardziej.