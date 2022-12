Microsoft Teams bierze się za Discorda. Firma wprowadza nową funkcjonalność

Rozwoju aplikacji ciąg dalszy.



Microsoft po raz kolejny ulepsza swoją aplikację Teams - tym razem dodając do niej nową funkcjonalność pozwalającą na jeszcze większe zacieśnienie społeczności na samej platformie. W pewien sposób w ruchu Microsoftu można upatrywać chęci stworzenia realnej alternatywy dla Discorda.



Czym cechuje się wspomniane nowości, które Microsoft wprowadza do Teams?



Microsoft wchodzi w segment społeczności



W ramach nowości w Teams, Microsoft stworzył predefiniowane szablony pozwalające na szybkie tworzenie społeczności. Grupy będą dostępne w darmowej, konsumenckiej wersji Teams na wszystkich platformach - w tym na urządzeniach mobilnych. Wersja na desktopy ma pojawić się w przeciągu nadchodzących tygodni. Całość działa bardzo podobnie do Discorda, Reddita oraz innych miejsc skupiających w sobie użytkowników w ramach jednego tematu lub wspólnych zainteresowań.