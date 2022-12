Chcesz, żeby Twój smartfon był bezpieczniejszy? Tricki, które warto znać

1. Ustaw odcisk palca, hasło lub PIN

Chyba nikt już nie ma wątpliwości, że w dzisiejszych czasach smartfon może być ważniejszy od portfela. Kiedyś wychodząc z domu większość osób nie ruszało się bez dokumentów, dziś wszystkie cenne dane przechowujemy w pamięci urządzeń mobilnych.Rozwój smartfonów ma oczywiście mnóstwo zalet, ale warto pamiętać też o zagrożeniach, a przede wszystkim zwrócić uwagę na bezpieczeństwo, zwłaszcza teraz - w okresie przedświątecznych promocji i wyprzedaży. Cenne dane przechowywane na naszych smartfonach muszą być odpowiednio zabezpieczone, a wiele osób po prostu o tym zapomina. Jak wynika z badania– przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie OPPO, aż 15 proc. przebadanych osób w żaden sposób nie zabezpiecza swojego smartfona! Warto więc zacząć od podstawowej kwestii jaką jest zabezpieczenie zawartości urządzenia, a następnie poznać i wykorzystać funkcje, które znajdziemy w ustawieniach naszych smartfonów. Świadome działanie i dobre nawyki uchronią nas przed utratą wrażliwych danych osobowych, cennych zdjęć, danych kart płatniczych, czy haseł.Zebraliśmy tricki, które sprawią, że Twój smartfon będzie bezpieczniejszy:Kupując nowy smartfon zazwyczaj zaopatrujemy się w etui ochronne, aby obudowa urządzenia jak najdłużej wyglądała jak nowa i nie uległa uszkodzeniu. To ważne, ale zdecydowanie ważniejszą kwestią jest zabezpieczenie tego, co znajduje się w środku.Jak wynika ze wspomnianego wcześniej badania , użytkownicy smartfonów w większości (85%) korzystają z zabezpieczenia zawartości telefonu, poprzez stosowanie blokady ekranu. 56% korzysta z jednego rodzaju zabezpieczenia, natomiast 29% – więcej niż jednego. Najczęściej stosowany jest czytnik linii papilarnych lub PIN. Nieco mniejszy odsetek badanych korzysta z tzw. „wzoru”, najmniej popularne jest rozpoznawanie twarzy.Powyższe dane wydają się być optymistyczne, jednak wciąż 15% osób nie korzysta z żadnego rodzaju blokady ekrany. Jeżeli macie wśród znajomych lub w rodzinie osoby należące do tej grupy - koniecznie pomóżcie im zmienić ustawienia smartfona w taki sposób, aby chociaż jedno zabezpieczenie było aktywne.Dla mnie najwygodniejszą formą blokady ekranu jest odcisk palca, z tej samej metody korzystam, logując się do niektórych aplikacji. Jeżeli preferujesz PIN, pamiętaj aby nie był on oczywisty (np. data urodzenia), bowiem osoba chcąca odblokować smartfon może dość łatwo zdobyć tego typu dane.Urządzenia mobilne stały się naturalnym elementem naszej codzienności również w kwestii zakupów i płatności. Jak wynika z badania Visa Mobile Payments Study 2022 , przeprowadzonego na ośmiu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, już co piąty z nas wykorzystuje funkcję płacenia smartfonem w sklepach stacjonarnych.Dlaczego wybieramy płatności zbliżeniowe smartfonem? Głównie ze względu na szybkość (61%) i wygodę (64%). W dodatku, zapisując dane karty płatniczej w zabezpieczonym smartfonie nie musimy mieć jej fizycznie przy sobie podczas zakupów, a zatem minimalizujemy ryzyko jej zgubienia.Warto pamiętać, że smartfony umożliwiają także robienie zakupów i płacenie w jeszcze inny sposób, czyli w aplikacjach. Jak wynika z badania Visa, Polacy chętnie zapisują w nich swoje karty płatnicze, na przykład w tych związanych z transportem (29%), podróżowaniem (23%), zamawianiem jedzenia (25%) oraz na platformach streamingowych (26%). Już 67% Polek i Polaków w wieku od 18 do 24 lat dodało kartę płatniczą do przynajmniej jednej aplikacji mobilnej.W przypadku smartfonów z systemem Android, najwygodniej i najbezpieczniej korzystać z usługi Google Pay, która domyślnie dostępna jest na nowszych smartfonach wyposażonych w moduł NFC.Podczas płatności przez Google Pay, usługa wysyła do sprzedawcy numer konta wirtualnego zamiast numeru karty. Dzięki temu dane te pozostają bezpieczne. Co więcej, mając ustawiony PIN, hasło lub odcisk palca, podczas płatności zbliżeniowej w sklepie musisz najpierw odblokować urządzenie, aby zrealizować płatność. Nie ma zatem ryzyka, że osoba trzecia wykorzysta zablokowane urządzenie do płatności.Dane kart płatniczych przechowywane są w aplikacji Portfel, ale nie każdy wie, że w tym miejscu oprócz danych kart płatniczych możemy przechowywać również karty lojalnościowe. Zbierasz punkty w ulubionym sklepie czy na stacji benzynowej? Zeskanuj kartę i dodaj ją do portfela.Niektórzy producenci smartfonów, jak OPPO, implementują w swojej nakładce dodatkowe warstwy zabezpieczeń, których zadaniem jest ochrona wrażliwych danych. Funkcja Ochrona płatności w ColorOS 12, dostępnych m.in. w smartfonach serii Reno7, automatycznie wykrywa system płatności i przeprowadza kontrolę bezpieczeństwa systemu i aplikacji, aby chronić przed nieuprawnionymi zmianami oprogramowania systemowego oraz nieuprawnionym transferem danych przez USB. Jak włączyć?Jeżeli uważasz, że samo zabezpieczenie telefonu blokadą ekranu nie wystarczy i chcesz zachować tylko dla siebie dane z wybranych aplikacji, jest na to sposób. Jedną z funkcji, którą szczególnie doceniłem, testując smartfony marki OPPO z nakładką ColorOS bazującą na Androidzie, jestPrzechodząc doaplikacji można zaszyfrować wybrane aplikacje hasłem, odciskiem palca lub wizerunkiem. Co więcej, OPPO idzie o krok dalej, dając nawet możliwość ukrycia ikony i powiadomień wybranych aplikacji - będą one widoczne dopiero po wpisaniu specjalnego kodu.Ceniąc sobie prywatność, korzystając z omawianej funkcji zabezpieczyłem przede wszystkim komunikatory, jak WhatsApp, Messenger i Signal. Niektóre z aplikacji pozwalają na tego typu blokadę z poziomu własnych ustawień, ale wygodniej jest skorzystać z funkcji systemowej, gromadząc wszystkie ustawienia w jednym miejscu.Korzystasz z jednego urządzenia w pracy i w domu? A może w awaryjnej sytuacji chcesz pożyczyć komuś smartfon? W obu scenariuszach szalenie użyteczny okazuje sięW ColorOS 12 możemy stworzyć wiele niezależnych od siebie kont, ale co szczególnie istotne, informacje z jednego konta nie są dzielone z innymi.W ten sposób na jednym smartfonie możemy korzystać, np. z dwóch kont WhatsApp, osobnych galerii ze zdjęciami czy SMS’ów.Korzystając z omawianej metody można stworzyć też dedykowane konto dla dzieci, tak aby najmłodsi nie mieli dostępu do naszych danych podczas korzystania ze smartfona. W ten sposób całkowicie eliminujemy ryzyko przypadkowego usunięcia ważnych danych czy aplikacji przez dziecko. Jak włączyć? Ustawienia -> Pasek powiadomień -> Ikona użytkownika.Trzymasz na smartfonie pliki, których wolałbyś nie ujawniać? Schowaj je w sejfie, dosłownie. W celu ochrony prywatności OPPO w nakładce ColorOS zaimplementowało funkcjęDane przechowywane w sejfie chronione są specjalnym kodem prywatności, którego lepiej nie zapomnieć, bowiem OPPO nie przechowuje tego typu haseł. W prywatnym i doskonale zabezpieczonym sejfie możemy przechowywać zdjęcia, filmy, dokumenty i wszelkie inne pliki. Tę funkcję włączymy poprzez:Podczas logowania się do wielu aplikacji czy usług internetowych korzystam z menedżera haseł, ale są sytuacje, gdy muszę wpisać hasło ręcznie. W tym momencie warto aktywować Bezpieczną klawiaturę OPPO. Nie rejestruje ona wprowadzanych danych oraz nie łączy się z siecią w poszukiwaniu podpowiedzi. Jak włączyć?Z doświadczenia wiem, że problemy z bezpieczeństwem mogą dotyczyć również aplikacji zainstalowanych z poziomu Google Play. Wielokrotnie czytaliśmy, że apki nadużywały uprawnień, np. śledząc lokalizację użytkownika, a dane te mogą wędrować na serwery zewnętrzne. Trzeba zatem podchodzić z dozą dystansu do nowych aplikacji, które instalujemy.W ColorOS 12 dostępna jest funkcja Auto-reset uprawnień aplikacji. Dzięki niej, uprawnienia dawno nieużywanych aplikacji zostaną automatycznie cofnięte, aby lepiej chronić dane użytkownika. Możemy też udzielić jednorazowych uprawnień do poszczególnych funkcji dla każdej z aplikacji. Włączymy ją, klikając w swoim smartfonie OPPO kolejno:Smartfony, z których na co dzień korzystacie z pewnością mogą zaskoczyć wieloma użytecznymi funkcjami bezpieczeństwa, których nie wymieniłem w tym materiale. Pamiętając, jak cenne dane przechowujemy w urządzeniach mobilnych, warto przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek i wykorzystać rozwiązania, które dostajemy dosłownie na tacy.