realme UI 4.0 oficjalnie. Nowa nakładka bazująca na Androidzie 13. Kiedy aktualizacja?

Realme: harmonogram aktualizacji systemu Android 13 w Europie

Kiedy system Android 13 trafi na smartfony marki realme? Proces aktualizacji rozpoczął się w listopadzie tego roku. Teraz pokazano możliwości nakładki systemowej realme UI 4.0 bazującej na Androidzie 13, ale system zadebiutuje dopiero w marcu 2023 roku na smartfonach realme 10.Jak podkreśla producent, realme UI 4.0 zawiera wiele kluczowych funkcji systemu Android 13, jednocześnie poprawiając cztery istotne obszary – design, interakcję, płynność i bezpieczeństwo urządzeń.Realme chwali się, że wraz z systemem użytkownicy otrzymają bardziej intuicyjny zestaw ikon. Nakładka realme UI 4.0 przyjmuje układ stylizowany na karty, grupując różne segmenty informacji, a także nowe centrum sterowania w tych „kartach”.Dostępne będą też nowe możliwości dla funkcji Always-On-Display. Słuchając ulubionych utworów na Spotify, nowa nakładka realme pozwala operować odtwarzaczem muzycznym bez konieczności odblokowywania telefonu.Nakładka ma też pozytywnie wpłynąć na wydajność urządzeń. Jak to możliwe? Według producenta, nowy silnik Dynamic Computing Engine zwiększa ogólną wydajność, a także zmniejsza zużycie energii. W rezultacie ogólna wydajność została poprawiona o 10%, a czas pracy na baterii podczas grania wzrósł o 4,7%. Realme dokonało również optymalizacji w animacjach dzięki najnowszemu Quantum Animation Engine 4.0. Zapewnia on płynniejsze przewijanie i przełączanie się pomiędzy aplikacjami.Co z ochroną prywatności? Realme UI 4.0 posiada nowe narzędzie ochrony prywatności o nazwie Private Safe oparte na Advanced Encryption Standard (AES), zapewniające pełen zakres usług ochrony prywatności. Dodatkowo, użytkownicy urządzeń realme będą w stanie jednym kliknięciem automatycznie rozpikselować swoje informacje osobiste na zrzutach ekranu niwelując obawy związane z ujawnieniem poufnych danych.realme zainicjowało aktualizacje swoich urządzeń do systemu Android 13 od listopada 2022 roku.