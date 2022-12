Udostępniono kod źródłowy rewolucyjnego języka programowania z lat 80.

Lubisz programować? Zerknij.

Kod źródłowy PostScript udostępniony

"PostScript i Adobe Type Library zrewolucjonizowały drukowanie i publikowanie oraz zapoczątkowały gwałtowny rozwój DTP, który rozpoczął się w latach 80. XX wieku

"Podczas drukowania wszystkiego w ten sam sposób, we wspólnym opisie matematycznym, PostScript zapewniał możliwości niespotykane nigdzie indziej. Tekst i obrazy można było dowolnie skalować, obracać i przesuwać"

Nie lada gratka dla pasjonatów programowania. The Computer History Museum (CHM) udostępniło kod źródłowy kluczowego fragmentu historii komputerów, który pomógł wprowadzić(ang. desktop publishing, czyli tzw. "publikowanie zza biurka"). Za zgodą firmyw sieci pojawił się kod źródłowy wczesnej wersji, języka programowania opracowanego na początku lat 80.— przekazało CHM.Adobe dostarczyło pierwszą wersję języka PostScript w 1984 roku, zaledwie dwa lata po założeniu firmy. Steve Jobs, współzałożyciel Apple, zwrócił się wtedy do Adobe z prośbą o udostępnienie języka PostScript w nowych drukarkach laserowych, które po raz pierwszy opracowano w Xerox Palo Alto Research Center (PARC). Firma z Cupertino wprowadziła w konsekwencji na rynek swoją kosztującą 7000 dolarów drukarkę LaserWriter z wbudowanym PostScriptem w 1985 roku, pomagając zapoczątkować boom na drukowanie na komputerach stacjonarnych.Wizja Apple zakładała, aby każdy komputer mógł łączyć się z drukarkami i zecerami za pośrednictwem wspólnego języka, aby drukować słowa i obrazy z najwyższym odwzorowaniem detali.— powiedział David C. Brock, dyrektor ds. kuratorskich w firmie CHM oraz dyrektor Centrum Historii Oprogramowania.Innym przełomem w wydaniu Adobe były profesjonalne kroje pisma do użytku w PostScript. Format plików PDF opracowany przez Adobe, który został ustandaryzowany w 2008 roku, również opiera się na PostScript, a obecnie zastąpił PostScript jako format międzyplatformowego udostępniania dokumentów.Według Bricka, kod źródłowy PostScript wydany przez CHM, jest wersją PostScript z 1984 roku. Znajdziecie go pod tym adresem Źródło: Computer History