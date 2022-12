Nowy GIMP nareszcie zoptymalizowany dla Apple M1 i M2

Stało się.

GIMP zoptymalizowany dla czipów Apple M1 i M2

"Święta przyszły w tym roku odrobinę wcześniej dla osób korzystających z komputerów z czipami Apple M1, M2 i innych produkcji Apple, gdyż po raz pierwszy wydaliśmy stabilną wersję GIMP dla tej architektury! To pakiet poprawek dla GIMP 2.10.32, wydany już kilka miesięcy temu, przebudowany z naszą nową infrastrukturą opartą na MacPorts zarówno na x86_64 (macOS na Intel), jak i AArch64 (macOS na Apple Silicon)"

Firma Apple zaczęła stosować autorskie procesory oparte na architekturze ARM w swoich komputerach Mac w 2020 roku. Pomimo upływu dwóch lat nadal nie wszystkie istotne aplikacje wydawane na macOS zostały zoptymalizowane pod ich kątem. Miło mi poinformować, że do grona narzędzi zoptymalizowanych dołączył właśnie GIMP.Chociaż komputery Mac z czipamisą kompatybilne z aplikacjami napisanymi dla macOS jeszcze w czasach stosowania układów Intela, m.in. dzięki emulacji, oprogramowanie to nie zawsze działa tak dobrze, jakby potencjalnie mogło. Jednym z programów działających tak sobie był GIMP, ale to właśnie się zmieniło.- wyjaśnia Jehan Pages, programista z ekipy GIMP.GIMP 2.10.32 to najnowsza wersja lubianego edytora graficznego, wydana w czerwcu tego roku. Zawiera kilka znaczących ulepszeń, z których najważniejsze to obsługa 8- i 16-bitowych plików CMYK TIFF oraz obsługa zlokalizowanych glifów.Najnowszą wersję programu GIMP pobierzecie bezpłatnie za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania. Wystarczy skorzystać z poniższych odnośników.Wariant Apple Silicon GIMP 2.10.32 można pobrać bezpośrednio tutaj . Po prostu zainstaluj DMG i... tyle. Zwróć uwagę na to, że dostępne są dwie paczki - jedna dla Apple M1 i odrębna dla Apple M2.Źródło: GIMP