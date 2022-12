Przyjęto ustawę o aplikacji mObywatel. Apka wkrótce zamiast dowodu osobistego

Istotne zmiany.

Ustawa o aplikacji mObywatel przyjęta

"Procedowana ustawa o aplikacji mObywatel, to ważny krok dla rozwoju cyfryzacji w Polsce. Dzięki wprowadzanym zmianom cyfrowy dokument będzie tożsamy z tradycyjnym dowodem osobistym"

wygodne korzystanie z dokumentów elektronicznych, które staną się tożsame z dokumentami tradycyjnymi (m.in. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka, czy Karta Dużej Rodziny),

dokonywanie opłat administracyjnych online,

otrzymywanie powiadomień push.

Kiedy mObywatel nie zastąpi dowodu osobistego?

w banku

na lotnisku

u notariusza

podczas rejestracji karty SIM

Aplikacja mObywatel to jedna z tych rzeczy, które w naszym kraju działają doskonale, a gdy tylko istnieje jakieś pole do poprawy, podejmowane są prace mające na celu niezbędne usprawnienia. Ten cyfrowy portfel na dokumenty pozwala uzyskać wygodny i szybki dostęp do legitymacji szkolnej, eRecept, prawa jazdy, ubezpieczenia pojazdów, salda punktów karnych, czy nawet dowodu osobistego. Niestety, aplikacja mObywatel nie zawsze zastąpi dowód osobisty - a przykładów takich sytuacji jest kilka . Na szczęście wkrótce ten stan rzeczy ulegnie zmianie.Dokonano milowego kroku w zakresie zrównania statusu prawnego dowodu osobistego w apce mObywatel z fizycznym dokumentem. Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji poinformował w piątek o przyjęciu z dniem 2 grudnia 2022 roku ustawy o aplikacji mObywatel, która do porządku prawnego wprowadza możliwość potwierdzania tożsamości aplikacją we wszystkich sytuacjach, w których aktualnie wymagane jest użycie fizycznego dowodu osobistego.– powiedział Adam Andruszkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera.Dzięki nowym przepisom obywatele będą mogli w końcu potwierdzać swoją tożsamość z wykorzystaniem mObywatela we wszystkich sytuacjach. Polski rząd wskazuje, że dzięki proponowanym zmianom mObywatel pozwoli także na:Projektowana ustawa ma też umożliwić wykorzystywanie aplikacji mObywatel jako uwierzytelnienia profilu zaufanego.Gdy tylko zmiany wejdą w życie, dowiecie się o tym jako pierwsi, obiecujemy.Na tę chwilę mObywatel wciąż nie może zastąpić fizycznego dowodu osobistego w kilku sytuacjach:Już teraz z mTożsamości można korzystać w pociągach, podczas kontroli, podczas wyborów, przy zakładaniu kart lojalnościowych, odbierając "polecony" na poczcie, na siłowni, w sklepie, w recepcji, w przychodni, w hotelu, przy korzystaniu z innych usług. Jednym słowem: wszędzie tam, gdzie ustawowo nie jest wymagany namacalny dokument.Źródło: Gov.pl