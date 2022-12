Cyber Surfer - muzycznie bez zastrzeżeń (recenzja gry)

Wciągający tytuł muzyczny.

Gry muzyczne, w których uderzamy lub przesuwamy palcem po ekranie w rytm aktualnych przebojów, cieszą się sporą popularnością. Nic dziwnego - łączą w sobie prostą, ale wciągającą rozgrywkę z atrakcyjną oprawą dźwiękową.

Cyber Surfer to dobrze wykonany przedstawiciel gatunku. Sterujemy tytułowym surferem i staramy się trafić we wszystkie kolorowe pierścienie. Rozgrywka potrafi wciągnąć na dłużej. Potrafi również zirytować, ale o tym za chwilę.





Cyber Surfer – kolorowa gra rytmiczna

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,69 zł-94,99 zł za elemen / Android: 5.1 i nowsze



Sterowanie sprowadza się do przesuwania jednego palca po ekranie. Wszystko działa bardzo płynnie i jedynym ograniczeniem przy trudnych i szybkich kawałkach jest nasz refleks. W miarę postępów odblokowujemy także nowe stroje, deski i miecze dla naszej postaci. Co ważne, nie służą jedynie personalizacji wyglądu - dodają też punkty życia czy zdobywane diamenty. Poziom trudności jest dość wyważony i zależy od konkretnej piosenki. Wszystko to zapewnia sporo frajdy.





Wróćmy jednak do irytacji. Jak można się domyślić, gra jest przepełniona mikropłatnościami. Za darmo mamy ograniczoną listę przebojów i masę reklam. Jeżeli chcemy w ciągu dnia zagrać co najmniej kilka rund, musimy uzbroić się w cierpliwość. Oczywiście możemy też sięgnąć do kieszeni - pakiet VIP to prawie 50 zł na miesiąc. Pojedyncze opcje, jak usunięcie reklam to niecałe 20 zł.



Cyber Surfer to solidna propozycja dla fanów gier rytmicznych. Z uwagi na dość wysokie koszty, przed ewentualnym zakupem warto pograć trochę za darmo i upewnić się, że gra mocno nas wciągnęła.







