Google wybrało najlepsze gry i aplikacje na Androida 2022 roku

Co roku Google podsumowuje ostatnie 12 miesięcy, tworząc listę najlepszych pozycji, które ukazały się w tym czasie w sklepie Google Play. Firma opublikowała już swoją tegoroczną listę. Przekonaj się, jakie gry i aplikacje się na niej znalazły. Cóż, nie powinieneś być jej zawartością zbytnio zaskoczony.Za najlepszą aplikację 2022 roku Google uznało aplikacjęstudia. Ten fakt doskonale oddaje to, o czym w minionych miesiącach się mówiło, bowiem niczymorazDream wykorzystuje sztuczną inteligencję, by generować obrazy w oparciu o komendy tekstowe.Google zdecydowało się też wybrać najlepsze aplikacje w kilku pomniejszych kategoriach. Tytuł najlepszej aplikacji dającej frajdę otrzymała aplikacjapozwalająca stworzyć teledysk z twarzą swojego zwierzaka, tytuł najlepszej aplikacji do rozwoju osobistego aplikacja,będąca przewodnikiem po ćwiczeniach oddechowych, a tytuł najlepszej aplikacji do codziennego użytku aplikacjaułatwiająca pielęgnację roślin. Gigant z Mountain View wybrał również ukryty klejnot 2022 roku –, czyli aplikację do regeneracji dla sportowców, a także najlepszą aplikację służącą czynieniu dobra –, czyli aplikację, której misją jest normalizacja rozmów na temat zdrowia psychicznego.Zdaniem Google grą roku 2022 w Google Play jest Apex Legends Mobile , czyli mobilna wersja popularnej gry battle royale. Użytkownicy platformy w Polsce zdecydowali natomiast, że w tym roku najlepszą grą w Google Play jest Rocket League Sideswipe , produkcja umożliwiająca zabawę w samochodową piłkę nożną na smartfonach i tabletach.Najlepsza wieloosobowa gra roku to zaś według Google, RPG osadzone w niedalekiej przyszłości, w którym walczymy u boku bohaterów o boskich mocach. Tytuł najbardziej przystępnej gry przypadł Angry Birds Journey , o którym chyba nie trzeba mówić wiele, a tytuł najlepszej gry niezależnej grze, w której wcielamy się w chodzącą kostkę i walczymy o przetrwanie w stale zmieniającym się lochu.Przy okazji Google postanowiło też wyróżnić najlepiej sprzedające się w 2022 roku książki i audiobooki. Wśród książek w tym roku królowała pozycjaGeorge’a R.R. Martina, czego można się było spodziewać, biorąc pod uwagę popularność serialuprodukcji HBO. Najpopularniejszym audiobookiem w Google Play był ten autorstwa Janette McCurdy, aktorki, która wcielała się w Sam w kultowym serialu. W „” McCurdy opowiedziała o swoich zmaganiach jako aktorki dziecięcej i skomplikowanej relacji z apodyktyczną matką.Aha, w celu promocji swoich własnych produktów Google zdecydowało się też wybrać najlepsze gry i aplikacje przeznaczone na urządzenia typu wearables, na tablety czy Chromebooki. No więc, najlepsza aplikacja na takie urządzenia jak smartwatche to Todoist , najlepsza aplikacja na tablety to, a najlepsza aplikacja na Chromebooki to. Najlepsza gra na tablety to z kolei Tower of Fantasy , a najlepsza gra na Chromebooki to Roblox . Wyłoniono też najlepszą grę dostępną w ofercie subskrypcji Play Pass –Pełną listę najlepszych gier i aplikacji 2022 roku w Google Play znajdziesz tutaj . Co sądzisz o jej zawartości? Jeśli podajesz wybory Google w wątpliwość, być może warto wymienione przez firmę pozycje wypróbować.Źródło: Google , fot. tyt. Google